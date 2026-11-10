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Obchodný prebytok Číny prekonal bilión dolárov
Podľa v utorok zverejnených údajov čínskej colnej správy dosiahol prebytok zahraničného obchodu Číny v období od januára do konca októbra 1,04 bilióna USD (929,15 miliardy eur).
Autor TASR
Peking 10. novembra (TASR) - Obchodný prebytok Číny dosiahol za 10 mesiacov tohto roka viac než jeden bilión dolárov. Podpísal sa pod to rozmach umelej inteligencie (AI) a s ňou spojený vysoký dopyt po čínskych produktoch využívaných v tomto segmente. Obchodný prebytok Číny tak prekonal bilión dolárov už druhý rok po sebe, pričom v tomto roku sa Čína nad kľúčovú hranicu dostala o mesiac skôr. Ekonómovia preto očakávajú, že napätie medzi Pekingom a jeho obchodnými partnermi sa ešte zvýši. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.
Podľa v utorok zverejnených údajov čínskej colnej správy dosiahol prebytok zahraničného obchodu Číny v období od januára do konca októbra 1,04 bilióna USD (929,15 miliardy eur). Vlani prekročila krajina hranicu jedného bilióna dolárov za 11 mesiacov.
Vývoz pokračoval vo vysokom tempe aj v októbri, aj keď v porovnaní s vývojom v septembri sa jeho rast mierne spomalil. V septembri sa export Číny zvýšil medziročne o 36,3 %, v októbri vzrástol o 35,2 %. Prekonal však očakávania ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu exportu na 33,5 %. Zvýšil sa najmä vývoz čínskych technológií a produktov využívaných v oblasti AI. Rast však zaznamenal aj export surovín.
Ešte vyššie tempo rastu zaznamenal v októbri čínsky dovoz, a to o 41,6 %. V porovnaní s vývojom v septembri to predstavuje výrazné zrýchlenie, keď v septembri sa dovoz zvýšil o 31 %. Podobne ako export, aj dovoz prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali s jeho rastom na úrovni 32 %. Pod zvýšenie dovozu sa podpísal najmä vyšší import surovín.
Pokračujúci prudký rast obchodného prebytku, ktorý je výsledkom masívneho vývozu, povedie s veľkou pravdepodobnosťou k ešte väčším sporom medzi Čínou a jej obchodnými partnermi, najmä s Európskou úniou. Napríklad, vývoz Číny do Nemecka vzrástol v októbri medziročne o 33,5 %, zatiaľ čo čínsky dovoz z najväčšej európskej ekonomiky zaznamenal pokles o 2,6 %.
Na druhej strane, dovoz z USA, krajín juhovýchodnej Ázie a Afriky zaznamenal v októbri rast o 35 % až 42 %, ukázali údaje colnej správy. Napriek zvýšeniu dovozu a poklesu obchodného prebytku s USA je však prebytok Číny v obchode so Spojenými štátmi naďalej obrovský. V septembri dosiahol 34,01 miliardy USD, v októbri 32,71 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1193 USD)
Podľa v utorok zverejnených údajov čínskej colnej správy dosiahol prebytok zahraničného obchodu Číny v období od januára do konca októbra 1,04 bilióna USD (929,15 miliardy eur). Vlani prekročila krajina hranicu jedného bilióna dolárov za 11 mesiacov.
Vývoz pokračoval vo vysokom tempe aj v októbri, aj keď v porovnaní s vývojom v septembri sa jeho rast mierne spomalil. V septembri sa export Číny zvýšil medziročne o 36,3 %, v októbri vzrástol o 35,2 %. Prekonal však očakávania ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu exportu na 33,5 %. Zvýšil sa najmä vývoz čínskych technológií a produktov využívaných v oblasti AI. Rast však zaznamenal aj export surovín.
Ešte vyššie tempo rastu zaznamenal v októbri čínsky dovoz, a to o 41,6 %. V porovnaní s vývojom v septembri to predstavuje výrazné zrýchlenie, keď v septembri sa dovoz zvýšil o 31 %. Podobne ako export, aj dovoz prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali s jeho rastom na úrovni 32 %. Pod zvýšenie dovozu sa podpísal najmä vyšší import surovín.
Pokračujúci prudký rast obchodného prebytku, ktorý je výsledkom masívneho vývozu, povedie s veľkou pravdepodobnosťou k ešte väčším sporom medzi Čínou a jej obchodnými partnermi, najmä s Európskou úniou. Napríklad, vývoz Číny do Nemecka vzrástol v októbri medziročne o 33,5 %, zatiaľ čo čínsky dovoz z najväčšej európskej ekonomiky zaznamenal pokles o 2,6 %.
Na druhej strane, dovoz z USA, krajín juhovýchodnej Ázie a Afriky zaznamenal v októbri rast o 35 % až 42 %, ukázali údaje colnej správy. Napriek zvýšeniu dovozu a poklesu obchodného prebytku s USA je však prebytok Číny v obchode so Spojenými štátmi naďalej obrovský. V septembri dosiahol 34,01 miliardy USD, v októbri 32,71 miliardy USD.
(1 EUR = 1,1193 USD)