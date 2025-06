Obchodný prebytok Číny sa v máji zvýšil

Peking 9. júna (TASR) - Obchodný prebytok Číny sa v máji 2025 zvýšil. A viac, než sa očakávalo. Dôvodom bol nárast exportu, aj keď pomalším tempom, keďže ho oslabili vysoké clá v USA a pokles importu. Ukázali to v pondelok údaje čínskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Podľa colných údajov sa obchodný prebytok Číny v máji zvýšil na 103,22 miliardy USD (90,46 miliardy eur) z 96,18 miliardy USD v apríli. Bol tiež väčší než 81,74 miliardy USD v máji 2024. Najnovší údaj tak prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali za minulý mesiac prebytok vo výške 101,10 miliardy USD.



Vývoz Číny, ktorý je kľúčovou hybnou silou obrovského obchodného prebytku krajiny, v máji vzrástol, aj keď menej ako predpokladali analytici. Export stúpol o 4,8 % na 316,1 miliardy USD, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že sa jeho rast spomalí na 5 % z aprílových 8,1 %.



Dovoz však v máji klesol podstatne viac, ako predpovedali analytici, čo odráža slabý domáci dopyt v dôsledku zvýšenej ekonomickej neistoty a pomalých spotrebiteľských výdavkov. Import do Číny sa v máji 2025 znížil o 3,4 % na 212,9 miliardy USD. Analytici pritom odhadovali, že sa jeho pokles zrýchli na 0,9 % z aprílových 0,2 %.



Obchodný prebytok Číny s USA sa v máji znížil na 18 miliárd USD z 20,46 miliardy USD v apríli, pričom export do Spojených štátov sa prepadol o 34,5 % a dovoz klesol o 18,1 %.



Za prvých päť mesiacov 2025 zaznamenala Čína obchodný prebytok 471,9 miliardy USD, keďže vývoz vzrástol o 6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,9 %



Destinácie mimo USA stále vykazovali silný dopyt po exporte z Číny vzhľadom na jej kľúčovú úlohu v globálnom dodávateľskom reťazci. Dodávky do USA sa po dočasnom znížení ciel na 90 dní v polovici mája zlepšili.



Čína a USA sa chystajú na nové kolo rokovaní o obchode na vysokej úrovni v Londýne neskôr v pondelok po tom, ako sa ich rozhovory v predchádzajúcich týždňoch zastavili.



Washington a Peking sa v polovici mája dohodli na dočasnom znížení vzájomných ciel, pričom USA znížili clá na čínsky import na 30 % zo 145 %, zatiaľ čo Čína ich zredukovala na 10 % zo 125 %.



Ale rétorika medzi oboma krajinami zostala do značnej miery nepriateľská, pričom Čína vyčíta USA sprísnenie kontroly vývozu čipov a dôležitých technológií, zatiaľ čo Washington kritizoval čínske obmedzenia na vývoz vzácnych zemín.



(1 EUR = 1,1411 USD)