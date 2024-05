Peking 9. mája (TASR) - Obchodný prebytok Číny v apríli klesol, aj keď menej, ako ekonómovia očakávali. K jeho poklesu prispel slabší nárast vývozu ako dovozu. Ukázali to vo štvrtok údaje čínskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa týchto údajov vývoz z Číny v apríli 2024 vzrástol medziročne o 1,5 % na trojmesačné maximum 292,45 miliardy USD (272,22 miliardy eur). Ale dovoz sa zvýšil viac, o 8,4 % na 220,15 miliardy USD.



Obchodný prebytok druhej najväčšej svetovej ekonomiky tak v apríli 2024 klesol na 72,35 miliardy USD z 86,46 miliardy USD v rovnakom období minulého roka. A zaostal za odhadmi trhu, ktorý očakával prebytok 76,7 miliardy USD.



Z údajov colnej správy ďalej vyplýva, že prebytok obchodnej bilancie Číny s USA sa v apríli zvýšil na 27,2 miliardy USD z 22,94 miliardy USD v predchádzajúcom mesiaci.



Colné údaje ukázali tiež, že čínsky export sa v apríli zotavil z poklesu o 7,5 % v predchádzajúcom mesiaci a prekonal odhady analytikov, ktorí očakávali, že stúpne len o 1 %. Tento výsledok odráža zlepšenie zahraničného dopytu. V rámci obchodných partnerov vzrástol vývoz do Japonska (10,9 %) a juhovýchodnej Ázie (8,1 %), ale klesol do USA (-2,8 %), Austrálie (-6,2 %), Južnej Kórey (-6,1 %) a Európskej únie (-3,6 %).



Aj import v apríli prekonal prognózy trhu, keďže vzrástol viac ako o 5,4 %, s ktorými počítali analytici po jeho znížení v marci o 1,9 %. Aprílový nárast dovozu bol prvý za tri mesiace, keďže domáci dopyt zosilnel v dôsledku zlepšujúcich sa ekonomických podmienok.



Colné údaje odhalili, že v apríli vzrástol dovoz z USA (9 %), juhovýchodnej Ázie (5 %) a EÚ (2,5 %).



Za prvé štyri mesiace roka zaznamenala Čína obchodný prebytok 255,66 miliardy USD, pričom export vzrástol o 1,5 % na 1,1 bilióna USD, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 3,2 % na 843,91 miliardy USD.



Colná správa zverejnila tieto údaje v čase, keď sa vláda v Pekingu snaží podporiť zotavovanie hospodárstva, ktoré sa začalo koncom roka 2022 po zmiernení prísnych blokád spojených s ochorením COVID-19. Čína však stále bojuje s krízou na svojom zadlženom trhu s nehnuteľnosťami, pričom ceny domov klesajú. A zároveň spomalenie globálnej ekonomiky oslabuje dopyt po čínskych produktoch v zámorí.



(1 EUR = 1,0743 USD)