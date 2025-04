Obchodný prebytok Číny v marci vzrástol viac, ako sa čakalo

Peking 14. apríla (TASR) - Obchodný prebytok Číny sa v marci 2025 zvýšil viac, než sa očakávalo. Prispel k tomu strmý nárast exportu, keďže mnohí exportéri sa snažili dodať tvar do USA pred prudkým zvýšením ciel v apríli. Ukázali to v pondelok údaje čínskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Podľa colných údajov sa obchodný prebytok Číny v marci 2025 zvýšil na 102,64 miliardy USD (90,46 miliardy eur) z 58,65 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka. Prekonal tak odhady ekonómov, ktorí očakávali, že stúpne na 74,30 miliardy USD.



K tomuto výsledku prispel najmä medziročný nárast exportu v marci, o 12,4 %, najstrmší od vlaňajšieho októbra. Analytici pritom odhadovali, že export stúpne o 4,4 %. To naznačuje, že továrne v Číne sa ponáhľali dodať tovar do USA pred blížiacimi sa clami amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Dovoz do Číny medzitým v marci klesol o 4,3 %, zatiaľ čo analytici očakávali, že sa zníži o 2 % po prepade o 8,4 % v období január - február v dôsledku slabého domáceho dopytu. Colné údaje ukázali tiež, že prebytok obchodnej bilancie Číny s USA dosiahol v marci 27,58 miliardy USD.



Za celý 1. štvrťrok 2025 vykázala Čína obchodný prebytok 273 miliárd USD, pričom jej export vzrástol o 5,8 % a import klesol o 7 %. Prebytok obchodnej bilancie Číny s USA dosiahol v prvých troch mesiacoch 76,65 miliardy USD. Vývoz v 1. štvrťroku vzrástol o 4,5 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,4 %.



Americký prezident Donald Trump uvalil začiatkom marca clá v výške 20 % na dovoz z Číny za jej údajnú úlohu pri toku fentanylu do Spojených štátov. Čína tak v marci zaviedla tiež 20-percentné odvetné clo na dovoz z USA. To sa pravdepodobne odzrkadlilo v tom, že dovoz do Číny bol v marci slabší, ako sa očakávalo, aj keď ďalším faktorom, ktorý prispel k zníženiu importu, je pomalý domáci dopyt, keďže druhá najväčšia svetová ekonomika zápasí so spomalením hospodárskeho rastu.



Minulý týždeň Trump clá pre Čínu prudko zvýšil, na 145 %, čo vyvolalo hnev a odvetu zo strany Pekingu, ktorý uvalil clo vo výške 125 % na americký tovar.



(1 EUR = 1,1346 USD)