Obchodný prebytok ČR koncom roka výrazne vzrástol
Autor TASR
Praha 6. februára (TASR) - Obchodný prebytok Česka zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka rast na takmer dvojnásobok hodnoty z predchádzajúceho roka a rast vykázal aj v medzimesačnom porovnaní. Za celý rok však o 4 miliardy Kč klesol. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.
Úrad uviedol, že v decembri zaznamenalo Česko obchodný prebytok na úrovni 14,8 miliardy Kč (610,56 milióna eur). V decembri predchádzajúceho roka dosiahol 7,7 miliardy Kč. Aj oproti novembru bol prebytok vyšší, keď v novembri dosiahol 14,1 miliardy Kč. Medziročný vývoj v zahraničnom obchode prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom prebytku na 10,1 miliardy Kč.
Pod výrazný medziročný rast obchodného prebytku za mesiac december sa podpísal rast exportu. Vzrástol aj dovoz, avšak miernejším tempom. Export sa zvýšil medziročne o 6,8 %, najmä v dôsledku vyššieho predaja motorových vozidiel a produktov kovospracujúceho priemyslu, dovoz potom o 4,8 %, pričom krajina vo zvýšenej miere doviezla dopravné zariadenia, drevo a produkty z neho.
Za celý rok 2025 však obchodný prebytok ČR klesol. Dosiahol 216,5 miliardy Kč, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 220,5 miliardy Kč. Za minulý rok sa export zvýšil o 2,6 %, dovoz však o 2,8 %.
(1 EUR = 24,24 CZK)
