Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Ekonomika

Obchodný prebytok ČR koncom roka výrazne vzrástol

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Úrad uviedol, že v decembri zaznamenalo Česko obchodný prebytok na úrovni 14,8 miliardy Kč (610,56 milióna eur).

Autor TASR
Praha 6. februára (TASR) - Obchodný prebytok Česka zaznamenal v poslednom mesiaci minulého roka rast na takmer dvojnásobok hodnoty z predchádzajúceho roka a rast vykázal aj v medzimesačnom porovnaní. Za celý rok však o 4 miliardy Kč klesol. Údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ) zverejnili portály RTTNews a tradingeconomics.

Úrad uviedol, že v decembri zaznamenalo Česko obchodný prebytok na úrovni 14,8 miliardy Kč (610,56 milióna eur). V decembri predchádzajúceho roka dosiahol 7,7 miliardy Kč. Aj oproti novembru bol prebytok vyšší, keď v novembri dosiahol 14,1 miliardy Kč. Medziročný vývoj v zahraničnom obchode prekonal očakávania ekonómov. Tí počítali s rastom prebytku na 10,1 miliardy Kč.

Pod výrazný medziročný rast obchodného prebytku za mesiac december sa podpísal rast exportu. Vzrástol aj dovoz, avšak miernejším tempom. Export sa zvýšil medziročne o 6,8 %, najmä v dôsledku vyššieho predaja motorových vozidiel a produktov kovospracujúceho priemyslu, dovoz potom o 4,8 %, pričom krajina vo zvýšenej miere doviezla dopravné zariadenia, drevo a produkty z neho.

Za celý rok 2025 však obchodný prebytok ČR klesol. Dosiahol 216,5 miliardy Kč, zatiaľ čo v roku 2024 predstavoval 220,5 miliardy Kč. Za minulý rok sa export zvýšil o 2,6 %, dovoz však o 2,8 %.

(1 EUR = 24,24 CZK)
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Piatok 6. februára

HOROR V KOŠICIACH: Muž sa žiakom vyhrážal, že ich bodne nožom

Nitra ožíva fašiangovými tradíciami: Začal premávať špeciálny autobus

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali