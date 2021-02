Obchodný prebytok eurozóny aj celej EÚ v decembri vzrástol

Luxemburg 15. februára (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny aj celej 27-člennej Európskej únie (EÚ) sa v decembri 2020 zvýšil vďaka exportu, ktorý prvýkrát od februára 2020 vzrástol. Vyplýva to z predbežných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v decembri 2020 zvýšila medziročne o 2,3 % na 190,7 miliardy eur. Bol to jej prvý nárast od februára 2020, čo bol posledný mesiac pred zavedením blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu.



Eurostat uviedol tiež, že import do eurozóny vlani v decembri klesol o 1,3 % na 161,5 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok euroregiónu na úrovni 29,2 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 22,6 miliardy eur v decembri 2019. Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny sa v decembri 2020 zvýšila o 0,9 % na 148,7 miliardy eur.



Za 12 mesiacov do konca decembra 2020 vývoz tovaru z eurozóny klesol o 9,2 % na 2,131 bilióna eur a dovoz o 10,8 % na 1,897 bilióna eur. Región, ktorý platí eurom, tak vykázal za minulý rok obchodný prebytok 234,5 miliardy eur po prebytku 221 miliárd eur v januári až decembri 2019. Obchod v rámci eurozóny sa za celý rok 2020 znížil o 8,9 % na 1,797 bilióna eur.



V celej Európskej únii (EÚ) podľa predbežného odhadu vývoz tovaru v decembri 2020 vzrástol o 1,5 % na 174,9 miliardy eur a dovoz klesol o 3,6 % na 144,8 miliardy eur. Únia tak vykázala v decembri prebytok v obchode vo výške 30,1 miliardy eur, ktorý bol väčší ako jej prebytok 22,1 miliardy eur v decembri 2019. Obchod v rámci EÚ vzrástol v decembri 2020 o 3,8 % na 235,1 miliardy eur.



V období január až december 2020 klesol vývoz tovaru z EÚ o 9,4 % na 1,932 bilióna eur a dovoz sa znížil o 11,6 % na 1,714 bilióna eur. Výsledkom bolo kladné saldo 217,3 miliardy eur po obchodnom prebytku 191,5 miliardy eur za celý rok 2019. Obchod v rámci EÚ klesol za 12 mesiacov do konca decembra 2020 o 7,5 % na 2,84 bilióna eur.



Väčšina členských štátov EÚ zaregistrovala v decembri 2020 prvýkrát od februára nárast exportu. Konkrétne, 18 štátov zaznamenalo zvýšenie exportu, zatiaľ čo deväť členských štátov jeho pokles, pričom najstrmšie sa zníži export z Malty (-31,9 %). A naopak, najväčší nárast vývozu nahlásili Fínsko (42,5 %), Slovensko (35,7 %) a Estónsko (35,6 %).



Pokiaľ ide o dovoz, v decembri 2020 vykázalo 12 členských štátov jeho nárast a 15 štátov pokles. Najviac pritom klesol decembrový import do Luxemburska (-30,9 %) a Fínska (-22,3 %). A jeho najväčší nárast mali v Chorvátsku (59,1 %), na Malte a v Maďarsku (v oboch o 20,5 %).