Obchodný prebytok eurozóny aj celej EÚ v septembri klesol

Luxemburg 15. novembra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) v septembri 2021 oproti rovnakému mesiacu minulého roka klesol. Dôvodom bol väčší nárast importu ako exportu pre zdraženie energií. Ukázal to v pondelok prvý odhad európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa najnovších údajov sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v septembri 2021 zvýšil o 10 % na 209,3 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz vyskočil o 21,6 % na 202 miliárd eur. Výsledkom bol obchodný prebytok eurozóny vo výške 7,3 miliardy eur, ktorý bol nižší ako kladné saldo 24,1 miliardy eur v septembri 2020.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny v sledovanom období stúpol o 16,4 % na 191,5 miliardy eur.



Za deväť mesiacov do konca septembra 2021 sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta zvýšil o 14,7 % na 1,7751 bilióna eur a dovoz vzrástol o 17,7 % na 1,6432 bilióna eur. Eurozóna tak zaznamenala obchodný prebytok 131,9 miliardy eur, čo bolo menej ako 151,2 miliardy eur vlani.



Obchod v rámci eurozóny vzrástol v januári až septembri 2021 o 19,7 % na 1,58 bilióna eur.



Prvý odhad ďalej ukázal, že vývoz tovaru z EÚ stúpol v septembri 2021 o 9,4 % na 186,9 miliardy eur a dovoz o 26,5 % na 186,4 miliardy eur. EÚ dosiahla v septembri 2021 prebytok v obchode s tovarom so zvyškom sveta vo výške 500 miliónov eur, zatiaľ čo pred rokom vykázala prebytok 23,7 miliardy eur.



Obchod v rámci EÚ vzrástol v septembri 2021 o 14 % na 299,1 miliardy eur.



V období január-september 2021 sa vývoz tovaru z EÚ zvýšil o 13,5 % na 1,5896 bilióna eur a dovoz stúpol o 18,2 % na 1,4975 bilióna eur. Výsledkom bol obchodný prebytok EÚ vo výške 92 miliárd eur, ktorý bol menší ako 134,2 miliardy eur v rovnakom období vlani.



Obchod v rámci EÚ vzrástol za prvých 9 mesiacov 2021 o 19,6 % na 2,488 bilióna eur.