Obchodný prebytok eurozóny aj celej EÚ v máji vzrástol

Luxemburg 16. júla (TASR) - Eurozóna pokračovala v máji v obchodnom prebytku, pričom prebytok zaznamenal zvýšenie, a to v medziročnom aj medzimesačnom porovnaní. Rast vykázala aj celá Európska únia. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý v stredu zverejnil rýchly odhad.



Eurostat uviedol, že v máji dosiahol prebytok eurozóny v obchode s tovarom oproti zvyšku sveta 16,2 miliardy eur. V máji minulého roka dosiahol 12,7 miliardy eur a v apríli tohto roka 11,1 miliardy eur.



Za 3,5-miliardovým medziročným zvýšením prebytku je rast vývozu, zatiaľ čo dovoz klesol. Export tovarov z eurozóny vzrástol v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 0,9 %, naopak, dovoz sa znížil o 0,6 %. Z jednotlivých sektorov vývoj v obchode ovplyvnili najmä obchod s energetickými produktami, kde deficit klesol, a obchod s chemickým tovarom, ktorý zaznamenal rast prebytku.



Od januára do konca mája dosiahla eurozóna obchodný prebytok na úrovni 86,5 miliardy eur. Na porovnanie, za päť mesiacov roka 2024 predstavoval prebytok 81,4 miliardy eur.



Vývoz tovarov z menovej únie do zvyšku sveta vzrástol za prvých päť mesiacov roka medziročne o 4,6 % na 1,2482 bilióna eur. Dovoz sa zvýšil za dané obdobie o 4,5 % na 1,1617 bilióna eur. Vnútorný obchod v rámci eurozóny dosiahol 1,0996 bilióna eur, čo medziročne znamená zvýšenie o 1 %.



Aj v rámci celej Európskej únie sa prebytok v obchode s tovarom v máji zvýšil. Zatiaľ čo v máji minulého roka dosiahol 8,9 miliardy eur, v máji tohto roka vykázal 13,1 miliardy eur. Export síce vzrástol iba o 0,1 %, dovoz sa však znížil, a to o 2 %.



Rast zaznamenal aj oproti predchádzajúcemu mesiacu. V apríli dosiahol obchodný prebytok EÚ 8,5 miliardy eur.



Od začiatku roka do konca mája dosiahol prebytok EÚ v obchode s tovarom 72 miliárd eur. V medziročnom porovnaní tak mierne klesol, keď v rovnakom období 2024 vykázala EÚ prebytok na úrovni 72,6 miliardy eur.