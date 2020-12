Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ v októbri vzrástol

Luxemburg 16. decembra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny aj celej 27-člennej Európskej únie (EÚ) v októbri 2020 vzrástol, keďže import klesol viac ako export. Ukázali to predbežné údaje Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v októbri 2020 medziročne znížila o 9 % na 199,3 miliardy. Import klesol o 11,7 % na 169,3 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok na úrovni 30 miliárd eur, ktorý bol väčší ako kladné saldo 27,2 miliardy eur pred rokom v októbri 2019.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny klesol v októbri 2020 o 6,8 % na 166,1 miliardy eur.



Za 10 mesiacov do konca októbra 2020 sa vývoz z eurozóny znížil o 11,1 % na 1,744 bilióna eur a dovoz o 12,4 % na 1,564 bilióna eur. Euroregión tak vykázal obchodný prebytok 180,1 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako prebytok 178,2 miliardy eur v januári až októbri 2019. Obchod v rámci eurozóny klesol o 10,8 % na 1,48 bilióna eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz tovaru v októbri 2020 znížil o 10,3 % na 178,9 miliardy eur a dovoz o 14,3 % na 150,8 miliardy eur. EÚ tak v októbri 2020 zaznamenala prebytok v obchode s tovarom 28,1 miliardy eur, čo bolo viac ako prebytok 23,5 miliardy eur v októbri 2019. Obchod v rámci EÚ klesol o 4,5 % na 266,6 miliardy eur.



V januári až októbri 2020 vývoz tovaru mimo EÚ klesol o 11,3 % na 1,5794 bilióna eur a dovoz o 13 % na 1,4172 bilióna eur. Výsledkom bol prebytok 162,2 miliardy eur po vlaňajšom kladnom salde 151,4 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ klesol v januári až októbri 2020 o 9,5 % na 2,33 bilióna eur.



Eurostat tiež uviedol, že v prvých desiatich mesiacoch 2020 bola Čína najväčším obchodným partnerom EÚ. Dovoz z Číny pritom vzrástol o 3,4 %, zatiaľ čo vývoz zostal takmer nezmenený. V obchode so Spojenými štátmi zaznamenala EÚ v sledovanom období výrazný pokles dovozu o 13 % aj vývozu o 10,2 %.