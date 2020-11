Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ v septembri vzrástol

Luxemburg 13. novembra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v septembri 2020 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástol, rovnako ako kladné saldo celej 27-člennej Európskej únie (EÚ). Dôvodom bol väčší pokles importu ako exportu. Vyplýva to z predbežných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa hodnota exportu tovarov z eurozóny v septembri 2020 znížila medziročne o 3,1 % na 190,3 miliardy eur a importu o 7,1 % na 165,5 miliardy eur. Výsledkom bolo, že eurozóna v septembri 2020 zaznamenala prebytok v obchode s tovarom vo výške 24,8 miliardy eur, čo bolo viac ako prebytok 18,3 miliardy eur pred rokom.



Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny sa v septembri 2020 znížila o 1 % na 164,2 miliardy eur.



Za deväť mesiacov do konca septembra 2020 sa vývoz tovaru z eurozóny znížil o 11,3 % na 1,5452 bilióna eur a dovoz klesol o 12,4 % na 1,3948 bilióna eur. Eurozóna tak zaznamenala v období január-september 2020 prebytok 150,4 miliardy eur, čo bolo len o trochu menej ako kladné saldo 151 miliárd eur vlani. Obchod v rámci eurozóny pritom v sledovanom období klesol o 11,6 % na 1,31 bilióna eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz tovaru v septembri 2020 znížil o 3,8 % na 171 miliárd eur a dovoz klesol o 8,9 % na 146,5 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok EÚ vo výške 24,5 miliardy eur, ktorý bol väčší ako vlaňajšie kladné saldo 17 miliárd eur. Obchodná výmena v rámci EÚ sa v septembri 2020 takmer nezmenila a dosiahla 260,7 miliardy eur.



Za prvých deväť mesiacov 2020 sa vývoz tovaru mimo EÚ znížil o 11,4 % na 1,4006 bilióna eur a dovoz klesol o 12,8 % na 1,2661 bilióna eur. EÚ zaznamenala v období január-september prebytok vo výške 134,5 miliardy eur po prebytku 127,8 miliardy eur v januári až septembri 2019. Obchod v rámci EÚ klesol pritom o 9,9 % na 2,07 bilióna eur.



V prvých deviatich mesiacoch 2020 bola Čína hlavným obchodným partnerom EÚ, keďže dovoz z tejto krajiny stúpol o 4,5 %, zatiaľ čo vývoz zostal nezmenený. A zároveň, v obchode so Spojenými štátmi zaznamenala Únia v sledovanom období výrazný pokles dovozu, o 11,4 %, aj vývozu, o 10 %.