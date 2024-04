Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ vo februári vzrástol

Luxemburg 16. apríla (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie eurozóny aj celej Európskej únie (EÚ) vo februári 2024 vzrástol, keďže export sa zvýšil a import klesol. TASR o tom informuje na základe predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu štatistického úradu obchodný prebytok eurozóny vo februári 2024 vyskočil na 23,6 miliardy eur z 3,6 miliardy eur vo februári 2023.



Vývoz tovarov z euroregiónu do zvyšku sveta vo februári 2024 dosiahol hodnotu 235 miliárd eur. To predstavuje medziročný nárast o 0,3 %. Hodnota dovozu zo zvyšku sveta pritom klesla o 8,4 % na 211,4 miliardy eur.



Za prvé dva mesiace 2024 zaznamenala eurozóna prebytok v obchode 35,2 miliardy eur po deficite -28,4 miliardy eur v januári až februári 2023. Vývoz tovarov z eurozóny pritom vzrástol o 0,6 % na 460,7 miliardy eur a dovoz klesol o 12,5 % na 425,5 miliardy eur.



Obchod v rámci eurozóny v januári až februári 2024 klesol o 6,2 % na 428,9 miliardy eur.



Aj obchodný prebytok celej EÚ sa vo februári 2024 zvýšil, a to na 22,1 miliardy eur z 2 miliárd eur v minulom roku.



Vývoz tovaru z EÚ vo februári 2024 stúpol medziročne o 0,7 % na 210,6 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz klesol o 9 % na 188,5 miliardy eur.



V januári až februári 2024 vykázala EÚ obchodný prebytok 28,4 miliardy eur, čo ostro kontrastuje s deficitom -36,6 miliardy eur v januári až februári 2023. Vývoz tovaru z EÚ v sledovanom období vzrástol o 0,5 % na 409,8 miliardy eur a dovoz klesol o 14,2 % na 381,4 miliardy eur.



Obchod v rámci EÚ v prvých dvoch mesiacoch 2024 klesol o 4,4 % na 674,3 miliardy eur.