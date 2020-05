Obchodný prebytok eurozóny aj EÚ vzrástol, import klesol

Luxemburg 15. mája (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v marci 2020 v medziročnom porovnaní stúpol, rovnako ako aj kladné saldo celej 27-člennej Európskej únie (EÚ). Dôvodom bol väčší pokles importu ako exportu. Vyplýva to z predbežných údajov európskeho štatistického úradu Eurostat.



Eurostat však zároveň pripomenul, že v marci 2020 začali členské štáty EÚ zavádzať ochranné opatrenia a blokády na zabránenie šírenia nového koronavírusu, ktoré mali významný vplyv na obchod s tovarom.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zahraničia v marci 2020 znížil medziročne o 6,2 % na 193,3 miliardy eur. Dovoz zo zvyšku sveta klesol o 10,1 % na 165 miliárd eur. Výsledkom bol prebytok v obchode s tovarom vo výške 28,2 miliardy eur, ktorý bol väčší ako kladné saldo 22,7 miliardy eur v marci 2019. Vnútorný obchod v rámci eurozóny pritom v sledovanom období klesol o 12,1 % na 153,3 miliardy eur.



Za tri mesiace do konca marca 2020 sa vývoz tovaru z eurozóny znížil o 1,8 % na 566 miliárd eur a dovoz klesol o 4,1 % na 512,3 miliardy eur. Eurozóna tak zaznamenala obchodný prebytok 53,7 miliardy eur, čo je viac ako prebytok 41,7 miliardy eur v januári až marci 2019. Obchod v rámci eurozóny klesol v prvých troch mesiacoch roka o 4,7 % na 480 miliárd eur.



V celej EÚ sa podľa predbežného odhadu v marci 2020 znížil vývoz o 10,2 % na 167,4 miliardy eur a dovoz o 12,2 % na 145,2 miliardy eur. Obchodný prebytok EÚ tak vzrástol na 22,2 miliardy eur z vlaňajších 21 miliárd eur. Vnútorný obchod v rámci EÚ klesol v marci o 7,9 % na 249,5 miliardy eur.



V prvých troch mesiacoch 2020 klesol vývoz tovaru mimo EÚ o 3,2 % na 504,3 miliardy eur a dovoz o 5,3 % na 461,6 miliardy eur. Výsledkom bol nárast prebytku na 42,7 miliardy eur z 34 miliárd eur pred rokom. Vnútorný obchod v EÚ sa znížil o 2,4 % na 760,1 miliárd eur.