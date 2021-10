Obchodný prebytok eurozóny bol výrazne nižší, než sa očakávalo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/DPA

Luxemburg 15. októbra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny bol v auguste výrazne nižší, než sa očakávalo. Hlavným dôvodom bolo zvýšenie cien energií, ktoré zdražilo ich dovoz.Objem exportovaných tovarov z eurozóny do zvyšku sveta v auguste 2021 dosiahol 184,3 miliardy eur, uviedol vo svojom prvom odhade európsky štatistický úrad Eurostat. To bolo o 18,2 % viac ako v rovnakom mesiaci pred rokom. Import vyskočil o 26,6 % na 179,5 miliardy eur.Prebytok obchodnej bilancie eurozóny tak v auguste padol na 4,8 miliardy eur zo 14 miliárd eur pred rokom. Ekonómovia počítali s prebytkom na úrovni 16,1 miliardy eur. Prebytok upravený o sezónne vplyvy predstavoval 11 miliárd eur.Objem vnútorného obchodu v rámci eurozóny v auguste medziročne stúpol o 21,2 % na 155,5 miliardy eur.Za prvých 8 mesiacov 2021 objem vývozu z eurozóny medziročne vzrástol o 15,2 % na 1,563 bilióna eur a import o 16,8 % na 1,436 bilióna eur. Obchodný prebytok za osem mesiacov od januára do augusta predstavoval 126,9 miliardy eur.Objem vývozu z celej Európskej únie (EÚ) v auguste medziročne vzrástol o 18 % na 164,7 miliardy a objem dovozu o 31,8 % na 169,8 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný deficit vo výške 5 miliárd eur po prebytku 10,8 miliardy eur v rovnakom mesiaci pred rokom. Objem vnútorného obchodu v EÚ expandoval o 18,9 % na 247,8 miliardy eur.Objem exportu z EÚ sa za prvých 8 mesiacov zvýšil o 13,8 % na 1,4 bilióna eur a objem importu o 16,7 % na 1,306 bilióna eur. Prebytok obchodnej bilancie predstavoval 93,4 miliardy eur po 110,6 miliardy eur v prvých 8 mesiacoch 2020.Deficit EÚ v obchode s energiami za osem mesiacov od januára do augusta vzrástol na 151,9 miliardy eur zo 108,7 miliardy eur v rovnakom období 2020.Schodok obchodu s Ruskom, ktorý je hlavným dodávateľom energií do EÚ, vyskočil na 37 miliárd z 12,9 miliardy eur v prvých 8 mesiacoch minulého roka. Podobne sa zvýšil aj deficit obchodu s Nórskom, ktorý je ďalším veľkým dodávateľom ropy do EÚ, na 2,4 miliardy eur. V rovnakom období vlani ešte EÚ zaznamenala v obchode s Nórskom prebytok 3,6 miliardy eur.Negatívny vplyv zdraženia energií vykompenzoval prudký nárast prebytku v obchode s Britániou po brexite, ktorý v období od januára do augusta vzrástol na 93,1 miliardy eur zo 65,6 miliardy eur pred rokom. Prudko sa zvýšil tiež prebytok obchodnej bilancie s USA, ktorý dosiahol 110 miliárd eur po 92,6 miliardy eur.