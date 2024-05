Obchodný prebytok eurozóny sa v marci zvýšil

Luxemburg 21. mája (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny zaznamenal v marci rast nad 24 miliárd eur. Export síce klesol, objem dovozu sa však znížil ešte výraznejšie. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý v utorok zverejnil predbežný odhad.



Obchodný prebytok menovej únie dosiahol v marci 24,1 miliardy eur. V porovnaní s marcom minulého roka to predstavuje zvýšenie o 5 miliárd eur.



Vývoz tovarov z eurozóny klesol v marci medziročne o 9,2 % na 245,4 miliardy eur, dovoz sa však znížil ešte viac. Dosiahol 221,3 miliardy eur, čo medziročne predstavuje pokles o 12 %.



Za tri mesiace od začiatku roka vykázala eurozóna obchodný prebytok na úrovni 57,5 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená výrazný obrat, keď za január až marec 2023 zaznamenala eurozóna obchodný schodok na úrovni 9,4 miliardy eur.



Vývoz tovarov z eurozóny do krajín mimo menovej únie za dané obdobie tohto roka klesol o 3,2 % na 705 miliárd eur. Objem dovozu však klesol o 12,3 % na 647,5 miliardy eur.



Obchod v rámci eurozóny dosiahol za obdobie január až koniec marca 650,8 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 8,4 %.