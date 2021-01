Obchodný prebytok eurozóny sa v novembri zvýšil na takmer 26 mld. eur

Luxemburg 15. januára (TASR) - Vývoz tovarov z krajín eurozóny v novembri klesol, v porovnaní s dovozom bol však pokles miernejší. Výsledkom bol obchodný prebytok takmer 26 miliárd eur, čo znamená zvýšenie prebytku o viac než 5 miliárd eur. Uviedol to v piatok vo svojom prvom odhade štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



Ako Eurostat informoval, export tovarov z krajín eurozóny dosiahol v novembri minulého roka 196,7 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1 %.



Dovoz však klesol v ešte výraznejšej miere. Dosiahol 170,9 miliardy eur, čo oproti novembru 2019 predstavuje pokles o 4,2 %.



Výsledkom je prebytok v obchode s tovarom na úrovni 25,8 miliardy eur. Oproti novembru predchádzajúceho roka sa tak prebytok zvýšil o 5,6 miliardy eur.



Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny predstavovala v novembri 165,4 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 1,3 %.



Za 11 mesiacov roka 2020 dosiahol export tovarov zo štátov eurozóny 1,941 bilióna eur, čo medziročne znamená pokles o 10,2 %. Dovoz sa však znížil o 11,6 % na 1,736 bilióna eur. Za 11 mesiacov minulého roka tak eurozóna zaznamenala obchodný prebytok na úrovni 205 miliárd eur, zatiaľ čo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka to bolo približne 198 miliárd eur.



Hodnota vnútorného obchodu v rámci eurozóny predstavovala za obdobie január až november 2020 takmer 1,65 bilióna eur. Medziročne to znamená pokles o 9,7 %.