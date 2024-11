Obchodný prebytok eurozóny sa v septembri výrazne zvýšil

Luxemburg 18. novembra (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny zaznamenal v septembri prudký rast. Zatiaľ čo v auguste predstavoval iba okolo 4 miliárd eur, v septembri sa zvýšil nad 12 miliárd eur. Rast zaznamenal aj v medziročnom porovnaní, keď v septembri minulého roka dosiahol prebytok menej než 10 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe v pondelok zverejneného prvého odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Podľa úradu dosiahol prebytok zahranično-obchodnej bilancie menového bloku v septembri 12,5 miliardy eur. V septembri 2023 zaznamenal obchodný prebytok 9,8 miliardy a v auguste tohto roka iba 4,1 miliardy eur. V prípade augusta tak Eurostat revidoval predbežné údaje smerom nadol, keď v prvom odhade poukázal na prebytok na úrovni 4,6 miliardy eur.



Vývoz tovarov z eurozóny do ostatných krajín sveta dosiahol 237,8 miliardy eur, čo medziročne predstavuje rast o 0,6 %. Naopak, dovoz o 0,6 % klesol, a to na 225,3 miliardy eur.



Od začiatku roka do konca septembra zaznamenala eurozóna obchodný prebytok na úrovni 140,8 miliardy eur. Aj v tomto prípade to predstavuje vysoký medziročný rast, keď za obdobie január - september 2023 dosiahol prebytok iba 13,9 miliardy eur.



Vývoz z krajín menového bloku do zvyšku sveta dosiahol za toto obdobie takmer 2,14 bilióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 0,4 %. Dovoz pritom klesol o 5,6 % zhruba na 2 bilióny eur.



Obchod v rámci eurozóny za január až september tohto roka však klesol. Dosiahol 1,93 bilióna eur, čo medziročne predstavuje pokles o 3,4 %.



Čo sa týka celej Európskej únie, obchodný prebytok sa v septembri zvýšil na 9,6 miliardy eur zo 7,3 miliardy eur v septembri 2023. Umožnil to rast vývozu o 0,8 %, zatiaľ čo dovoz z ostatných krajín sveta sa medziročne znížil o 0,3 %.



Ešte výraznejšiu zmenu zaznamenal v medzimesačnom porovnaní, keď v auguste evidovala EÚ obchodný deficit na úrovni 1,9 miliardy eur. Podobne ako pri údajoch pre eurozónu, aj pri Európskej únii Eurostat revidoval údaje smerom nadol. Pôvodne za august udával schodok na úrovni 1,7 miliardy eur.