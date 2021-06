Obchodný prebytok eurozóny v apríli vzrástol

Luxemburg 15. júna (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie eurozóny sa v apríli 2021 zvýšil vďaka prudkému oživeniu globálneho dopytu po zmiernení obmedzení na zastavenie pandémie nového koronavírusu na kľúčových trhoch. Aj celá Európska únia (EÚ) zaznamenala v apríli kladné saldo obchodnej bilancie po vlaňajšom deficite. Oznámil to v utorok európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v apríli 2021 zvýšil medziročne o 43,2 % na 193,8 miliardy eur. Dovoz pritom vzrástol o 37,4 % na 182,8 miliardy eur. Výsledkom bolo, že eurozóna zaznamenala v apríli prebytok v obchode s tovarom so zvyškom sveta na úrovni 10,9 miliardy eur, ktorý bol väčší, ako kladné saldo 2,3 miliardy eur v apríli 2020.



Obchodná výmena v rámci eurozóny vzrástla v apríli 2021 o 61,9 % na 178,9 miliardy eur.



Za prvé štyri mesiace 2021 sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta zvýšil o 8,9 % na 764,9 miliardy eur a dovoz o 7,9 % na 697,2 miliardy eur. Obchodný prebytok eurozóny tak v období január-apríl vzrástol na 67,7 miliardy eur z 56,9 miliardy eur v rovnakom období 2020. Obchod v rámci eurozóny sa v prvých štyroch mesiacoch 2021 zvýšil o 15,6 % na 687,9 miliardy eur.



V celej EÚ stúpol vývoz v apríli o 43,4 % na 179 miliárd eur a dovoz o 32,8 % na 166 miliárd eur. EÚ tak zaznamenala prebytok v obchode s tovarom vo výške 13 miliárd eur po deficite 100 miliónov eur vlani v apríli. Obchod v rámci EÚ vzrástol v apríli 2021 o 58,9 % na 274,9 miliardy eur.



V januári až apríli 2021 sa vývoz tovaru mimo EÚ zvýšil o 7,8 % na 688,1 miliardy eur a dovoz stúpol o 6,3 % na 626,6 miliardy eur. EÚ tak vykázala obchodný prebytok 61,4 miliardy eur, ktorý bol väčší, ako kladné saldo 48,4 miliardy eur v období január-apríl 2020. Obchod v rámci EÚ v prvých štyroch mesiacoch stúpol o 6 % na 1,081 bilióna eur.