Obchodný prebytok eurozóny v januári vzrástol

Luxemburg 18. marca (TASR) - Obchodný prebytok eurozóny v januári 2021 v porovnaní s rovnakým mesiacom predchádzajúceho roka vzrástol. Dôvodom bol väčší pokles importu ako exportu. Vyplýva to z predbežných údajov Európskeho štatistického úradu Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v januári 2021 znížil medziročne o 11,4 % na 163,1 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz klesol o 14,1 % na 156,8 miliardy eur. Výsledkom bol prebytok v obchode s tovarom vo výške 6,3 miliardy eur, ktorý bol vyšší ako kladné saldo 1,5 miliardy eur v januári 2020.



Vnútorný obchod v rámci eurozóny klesol v januári 2021 o 3,9 % na 159,7 miliardy eur.



Eurostat uviedol tiež, že za celý minulý rok 2020 sa vývoz tovaru z eurozóny znížil o 9,2 % na 2,131 bilióna eur a dovoz klesol o 10,8 % na 1,897 bilióna eur. Región, ktorý zaviedol euro, tak vykázal za minulý rok prebytok zahranično-obchodnej bilancie vo výške 221 miliárd eur. Vnútorný obchod v rámci eurozóny vlani klesol o 8,8 % na 1,798 bilióna eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa podľa predbežného odhadu vývoz tovaru v januári 2021 znížil o 10,8 % na 148,3 miliardy eur a dovoz klesol o 16,9 % na 139,9 miliardy eur. EÚ tak v januári 2021 vykázala prebytok v obchode s tovarom vo výške 8,4 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom, v januári 2020, zaznamenala obchodný deficit 2,2 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ klesol v januári 2021 o 5,4 % na 244,9 miliardy eur.



Za celý minulý rok sa vývoz tovaru mimo EÚ znížil o 9,4 % na 1,9317 bilióna eur a dovoz klesol o 11,6 % na 1,7142 bilióna eur. Výsledkom bol prebytok vo výške 217,5 miliardy eur, ktorý bol väčší ako prebytok 191,5 miliardy eur v roku 2019. Obchod v rámci EÚ klesol vlani o 7,4 % na 2,843 bilióna eur.



Eurostat ďalej informoval, že v januári 2021, po skončení prechodného obdobia, sa vývoz z EÚ do Spojeného kráľovstva znížil o 27,4 % a dovoz sa prepadol až o 59,5 %.



V januári 2021 sa vývoz tovaru mimo EÚ vo väčšine členských štátov bloku znížil, okrem Maďarska, kde stúpol o 1,1 %, Slovinska (3 %), Estónska (6,5 %) a Litvy (11,7 %). Najväčší pokles exportu pritom nahlásili Cyprus (-45,8 %) a Bulharsko (-22,5 %)



Podobne sa vyvíjal aj import. V januári 2021 zaznamenali takmer všetky členské štáty výrazné poklesy dovozu, s výnimkou Luxemburska (rast o 0,5 %), Lotyšska (2,1 %) a Estónska (33 %). Najväčší prepad dovozu vykázali v januári Malta (-69,7 %) a Portugalsko (-34,9 %).