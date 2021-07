Obchodný prebytok eurozóny v máji klesol

Luxemburg 16. júla (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie eurozóny sa v máji 2021 oproti vlaňajšku znížil, keďže tempo rastu importu mierne prekonalo rast exportu. Informoval o tom v piatok európsky štatistický úrad Eurostat.



Podľa prvého odhadu Eurostatu sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta v máji 2021 zvýšil medziročne o 31,9 % na 188,2 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz zo zvyšku sveta stúpol o 35,2 % na 180,7 miliardy eur. Výsledkom bol obchodný prebytok eurozóny vo výške 7,5 miliardy eur, ktorý však bol menší ako 8,9 miliardy eur v máji 2020.



Obchodná výmena v rámci eurozóny vzrástla v máji 2021 o 45,4 % na 181,5 miliardy eur.



Za prvých päť mesiacov 2021 sa vývoz tovaru z eurozóny do zvyšku sveta zvýšil o 13,3 % na 957,9 miliardy eur a dovoz stúpol o 12,7 % na 878,2 miliardy eur. Eurozóna tak zaznamenala prebytok vo výške 79,7 miliardy eur, ktorý bol väčší ako jej kladné saldo 66,1 miliardy eur v období január - máj 2020. Obchod v rámci eurozóny vzrástol za prvých päť mesiacov o 20,5 % na 867,6 miliardy eur.



V celej Európskej únii (EÚ) sa vývoz podľa prvého odhadu v máji 2021 zvýšil medziročne o 32,8 % na 172,3 miliardy eur a dovoz vzrástol o 33,7 % na 164,4 miliardy eur.



EÚ tak v máji 2021 zaznamenala prebytok v obchode s tovarom so zvyškom sveta vo výške 7,9 miliardy eur, čo bolo viac ako jej kladné saldo 6,6 miliardy eur v máji 2020. Obchod v rámci EÚ vzrástol v máji 2021 o 41,6 % na 276,9 miliardy eur.



Za päť mesiacov do konca mája 2021 sa vývoz tovaru mimo EÚ zvýšil o 12 % na 860,2 miliardy eur a dovoz stúpol o 11 % na 791,1 miliardy eur. Obchodný prebytok EÚ vďaka tomu v sledovanom období vzrástol na 69,1 miliardy eur z vlaňajších 55,2 miliardy eur. Obchod v rámci EÚ stúpol v januári až máji 2021 o 20,8 % na 1,36 bilióna eur.