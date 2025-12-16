< sekcia Ekonomika
Obchodný prebytok eurozóny v októbri medziročne prudko vzrástol
Podľa prvého odhadu Eurostatu dosiahla eurozóna v októbri v obchode so zvyškom sveta prebytok na úrovni 18,4 miliardy eur.
Autor TASR
Luxemburg 16. decembra (TASR) - Eurozóna zaznamenala v októbri obchodný prebytok viac než 18 miliárd eur. V porovnaní so septembrom sa prakticky nemenil, oproti októbru minulého roka to však znamená rast na takmer trojnásobnú hodnotu. Uviedol to v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil rýchly odhad.
Podľa prvého odhadu Eurostatu dosiahla eurozóna v októbri v obchode so zvyškom sveta prebytok na úrovni 18,4 miliardy eur. V porovnaní s októbrom 2024 sa tak zvýšil o 11,3 miliardy eur. Podpísal sa pod to najmä sektor energií, v rámci ktorého klesol deficit z 24,7 miliardy na 17 miliárd eur.
Export menovej únie do zvyšku sveta vzrástol medziročne o 1 % na 258 miliárd eur. Naopak, dovoz klesol o 3,6 % na 239,6 miliardy eur.
Prebytok v obchode zaznamenala v októbri aj širšia Európska únia, a to na úrovni 14,7 miliardy eur. Aj v tomto prípade sa oproti októbru 2024 výrazne zvýšil, keď vtedy prebytok dosiahol iba 3,1 miliardy eur.
Za 10 mesiacov roka zaznamenala eurozóna obchodný prebytok na úrovni 144,6 miliardy eur. Na porovnanie, od januára do konca októbra 2024 predstavoval prebytok zahraničného obchodu eurozóny 141,4 miliardy eur.
Export menovej únie do zvyšku sveta dosiahol za sledované obdobie 2,46 bilióna eur, čo medziročne predstavuje zvýšenie o 2,9 %. Dovoz sa zvýšil o 3 % na takmer 2,32 bilióna eur.
