Obchodný prebytok eurozóny zaznamenal v júni medziročný pokles

Luxemburg 13. augusta (TASR) - Eurozóna zaznamenala v júni v medziročnom porovnaní pokles obchodného prebytku, keď dovoz rástol rýchlejšie než vývoz. Poukázal na to v piatok zverejnený prvý odhad štatistického úradu Európskej únie Eurostat.



Úrad informoval, že obchodný prebytok eurozóny dosiahol v júni 18,1 miliardy eur. V júni 2020 predstavoval 20 miliárd eur.



Krajiny menovej únie vyviezli v júni tovar v celkovej hodnote 209,9 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje rast o 23,8 %. Hodnota dovozu predstavovala 191,8 miliardy eur a medziročne to znamená rast o 28,2 %.



V medzimesačnom porovnaní však eurozóna zaznamenala prudké zvýšenie obchodného prebytku, keď rast vývozu prekonal tempo rastu dovozu. Export sa oproti máju zvýšil o 22 %, dovoz o 17 %.



Od januára do konca júna dosiahol obchodný prebytok eurozóny 102,5 miliardy eur. Oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka to znamená rast o 16,5 miliardy eur. Export vzrástol o 15,5 % a dovoz sa zvýšil o 15,2 %.