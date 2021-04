Obchodný prebytok Japonska vzrástol v marci o vyše 16 percent

Tokio 19. apríla (TASR) - Obchodný prebytok Japonska vzrástol v marci na trojmesačné maximum, keď dosiahol viac než 660 miliárd jenov. Prispel k tomu výrazný rast exportu, ktorý potiahla najmä Čína, vysoký objem vývozu však zaznamenalo Japonsko aj do krajín Európskej únie.



Ako v pondelok informovalo japonské ministerstvo financií, ktoré zverejnilo predbežné údaje, export sa v marci zvýšil medziročne o 16,1 %. Prekonal tak odhady analytikov, ktorí očakávali rast vývozu o 11,6 % po poklese o 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Podpísal sa pod to najmä vysoký dopyt z Číny, ktorej ekonomika sa už zotavila z pandémie nového koronavírusu. V 1. kvartáli tohto roka vzrástla čínska ekonomika medziročne o rekordných 18,3 %.



Vývoz do Číny, ktorá je najväčším obchodným partnerom Japonska, vzrástol o 37,2 %. Marcový vývoj predstavuje rast japonského vývozu do Číny deviaty mesiac po sebe.



Vysoký rast zaznamenal aj export Japonska do krajín EÚ, konkrétne o 12,8 %, uviedla agentúra DPA. To znamená prvý rast vývozu za posledných 20 mesiacov. Vývoz do USA dosiahol 1,2 bilióna jenov, čo predstavuje medziročný rast o 4,9 %.



Dovoz sa v marci zvýšil o 5,7 %. Očakával sa rast o 4,7 %, pričom vo februári vzrástol dovoz o 11,8 %.



Výsledkom tohto vývoja je marcový obchodný prebytok na úrovni 663,7 miliardy jenov (5,09 miliardy eur). Vo februári predstavoval prebytok obchodu 215,9 miliardy jenov. Zároveň prekonal očakávania trhov, ktoré počítali s prebytkom na úrovni 490 miliárd jenov.



(1 EUR = 130,37 JPY)