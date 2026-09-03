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Obchodný prebytok Kanady sa v júli prepadol
Export Kanady v júli klesol o 2,3 %, naopak, dovoz sa zvýšil o 2,2 %.
Autor TASR
Ottawa 3. septembra (TASR) - Kanada zaznamenala v júli prudký pokles obchodného prebytku. Zatiaľ čo v júni presiahol 4 miliardy kanadských dolárov (CAD), v júli nedosiahol ani 770 miliónov CAD. Uviedol to vo štvrtok kanadský štatistický úrad, ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters. Júlové údaje o vývoji zahraničného obchodu pritom ešte nezahrnujú následky zvýšenia dovozných ciel zo strany USA na viaceré kanadské produkty, k čomu došlo v 2. polovici augusta.
Kanada v júli dosiahla obchodný prebytok na úrovni 769 miliónov CAD (480,05 milióna eur). V predchádzajúcom mesiaci pritom prebytok zaznamenal štvorročné maximum 4,2 miliardy CAD. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters s poklesom prebytku zahraničného obchodu počítali, očakávali však, že klesne iba na 3,57 miliardy CAD.
Export Kanady v júli klesol o 2,3 %, naopak, dovoz sa zvýšil o 2,2 %. Čo sa týka vývozu Kanady do USA, ktoré sú jej najväčším obchodným partnerom, ten klesol o 6,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od apríla minulého roka. Naopak, Kanada zvýšila vývoz do Číny a lepšie výsledky vykázala aj v prípade exportu do Nemecka či Holandska.
Z celkovej hodnoty kanadského exportu tvoril vývoz do USA 66,35 %. Na porovnanie, v júni to bolo 69,39 % a v júli minulého roka 72,64 %.
Znížil sa aj podiel dovozu, avšak iba mierne. Zatiaľ čo v júli 2025 sa dovoz z USA podieľal na celkovom objeme kanadského dovozu 62 %, v júli tohto roka tvoril 59 %.
Ekonómovia teraz čakajú na vývoj v nasledujúcich mesiacoch. Od 22. augusta totiž americký prezident Donald Trump uvalil na viaceré kanadské výrobky clá vo výške 50 %. Kanada odpovedala rovnakou mincou a clá na viaceré americké produkty zaviedla od 8. septembra.
(1 EUR = 1,6019 CAD)
Kanada v júli dosiahla obchodný prebytok na úrovni 769 miliónov CAD (480,05 milióna eur). V predchádzajúcom mesiaci pritom prebytok zaznamenal štvorročné maximum 4,2 miliardy CAD. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters s poklesom prebytku zahraničného obchodu počítali, očakávali však, že klesne iba na 3,57 miliardy CAD.
Export Kanady v júli klesol o 2,3 %, naopak, dovoz sa zvýšil o 2,2 %. Čo sa týka vývozu Kanady do USA, ktoré sú jej najväčším obchodným partnerom, ten klesol o 6,6 %, čo predstavuje najvýraznejší pokles od apríla minulého roka. Naopak, Kanada zvýšila vývoz do Číny a lepšie výsledky vykázala aj v prípade exportu do Nemecka či Holandska.
Z celkovej hodnoty kanadského exportu tvoril vývoz do USA 66,35 %. Na porovnanie, v júni to bolo 69,39 % a v júli minulého roka 72,64 %.
Znížil sa aj podiel dovozu, avšak iba mierne. Zatiaľ čo v júli 2025 sa dovoz z USA podieľal na celkovom objeme kanadského dovozu 62 %, v júli tohto roka tvoril 59 %.
Ekonómovia teraz čakajú na vývoj v nasledujúcich mesiacoch. Od 22. augusta totiž americký prezident Donald Trump uvalil na viaceré kanadské výrobky clá vo výške 50 %. Kanada odpovedala rovnakou mincou a clá na viaceré americké produkty zaviedla od 8. septembra.
(1 EUR = 1,6019 CAD)