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Obchodný prebytok Kanady vzrástol v máji na 4-ročné maximum
Výrazne k tomu prispel export do Spojených štátov, ktorý dosiahol najvyššiu hodnotu za viac než rok.
Autor TASR
Ottawa 7. júla (TASR) - Kanada zaznamenala v máji prebytok zahraničného obchodu v hodnote viac než 4 miliardy kanadských dolárov, čo predstavuje najvyšší prebytok za posledné štyri roky. Výrazne k tomu prispel export do Spojených štátov, ktorý dosiahol najvyššiu hodnotu za viac než rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá zverejnila údaje štatistického úradu Statistics Canada.
Podľa štatistikov dosiahol obchodný prebytok Kanady v máji 4,24 miliardy CAD (2,61 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 0,9 % a najvyšší prebytok od roku 2022. Výsledky sú zároveň omnoho lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s prebytkom iba na úrovni 2,85 miliardy CAD.
Ovplyvnil ho najmä vývoz do Spojených štátov. Ten sa v máji zvýšil o 1,5 % na 53,72 miliardy CAD, čo je najvyššia hodnota od februára minulého roka. Naopak, dovoz z USA klesol o 1,4 %.
Výsledkom je prebytok Kanady v obchode s USA na úrovni 11,6 miliardy CAD. Oproti aprílu sa tak zvýšil o 1,3 miliardy CAD. To je najvyšší prebytok Kanady v obchode s kľúčovým obchodným partnerom od januára 2025.
Naopak, export do krajín mimo USA pokračoval v máji v poklese. Tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom v apríli zmiernilo. Dovoz z týchto krajín do Kanady zasa vzrástol. Takýto vývoj zvýšil obchodný deficit Kanady s krajinami mimo USA v máji na 7,4 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,6255 CAD)
Podľa štatistikov dosiahol obchodný prebytok Kanady v máji 4,24 miliardy CAD (2,61 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená rast o 0,9 % a najvyšší prebytok od roku 2022. Výsledky sú zároveň omnoho lepšie, než očakávali ekonómovia. Tí počítali s prebytkom iba na úrovni 2,85 miliardy CAD.
Ovplyvnil ho najmä vývoz do Spojených štátov. Ten sa v máji zvýšil o 1,5 % na 53,72 miliardy CAD, čo je najvyššia hodnota od februára minulého roka. Naopak, dovoz z USA klesol o 1,4 %.
Výsledkom je prebytok Kanady v obchode s USA na úrovni 11,6 miliardy CAD. Oproti aprílu sa tak zvýšil o 1,3 miliardy CAD. To je najvyšší prebytok Kanady v obchode s kľúčovým obchodným partnerom od januára 2025.
Naopak, export do krajín mimo USA pokračoval v máji v poklese. Tempo poklesu sa však v porovnaní s vývojom v apríli zmiernilo. Dovoz z týchto krajín do Kanady zasa vzrástol. Takýto vývoj zvýšil obchodný deficit Kanady s krajinami mimo USA v máji na 7,4 miliardy CAD.
(1 EUR = 1,6255 CAD)