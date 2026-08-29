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Obchodný prebytok Maďarska klesol v júli na dvojročné minimum

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Na snímke Most slobody v Budapešti. Foto: TASR Jaroslav Novák

Výsledky sú výrazne horšie aj v porovnaní s odhadom ekonómov.

Autor TASR
Budapešť 29. augusta (TASR) - Maďarsko vykázalo obchodný prebytok aj v júli, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka však zaznamenal prudký pokles a dosiahol najnižšiu úroveň za dva roky. Dôvodom je omnoho výraznejší rast dovozu než vývozu. Informovali o tom agentúra DPA a portál tradingeconomics, ktoré zverejnili údaje maďarského štatistického úradu.

Obchodný prebytok Maďarska dosiahol v júli 69 miliónov eur. To je najhorší výsledok v oblasti zahraničného obchodu od júla 2024, v ktorom Maďarsko zaznamenalo obchodný deficit.

Na porovnanie, v júli minulého roka vykázalo Maďarsko prebytok zahraničného obchodu na úrovni 503 miliónov eur. Ešte horšie sa obchod vyvíjal v medzimesačnom porovnaní, keď v júni prebytok dosiahol takmer 1,2 miliardy eur.

Výsledky sú výrazne horšie aj v porovnaní s odhadom ekonómov. Tí počítali s rastom prebytku na 1,3 milióna eur.

Pod horšie než predpokladané výsledky sa podpísal slabší medziročný rast exportu než importu. Zatiaľ čo vývoz medziročne vzrástol o 10,8 %, dovoz sa zvýšil o 14,9 %.

Za sedem mesiacov tohto roka dosiahol obchodný prebytok Maďarska 4,98 milióna eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 1,38 milióna eur.
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