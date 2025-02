Obchodný prebytok Nemecka s USA dosiahol rekordnú výšku

Wiesbaden 11. februára (TASR) - Obchodný prebytok Nemecka so Spojenými štátmi dosiahol minulý rok rekordnú úroveň. Ukázali to v utorok údaje spolkového štatistického úradu Destatis. Krajiny Európskej únie (EÚ) pritom čakajú, či nový americký prezident Donald Trump splní svoje hrozby a zavedie clá na dovoz tovaru z európskeho bloku. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Destatisu sa obchodný prebytok Nemecka s USA v roku 2024 zvýšil na 70 miliárd eur zo 63,3 miliardy eur za celý rok 2023.



"Ťažko by sme si vedeli predstaviť horšie načasovanie," povedal Holger Görg z nemeckého inštitútu IfW.



Trump v pondelok (10. 2.) oznámil zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka vo výške 25 % pre všetkých "bez výnimiek". Nemecký kancelár Olaf Scholz v reakcii na to uviedol, že takýto krok sa stretne s odvetnými opatreniami EÚ.



Nárast obchodných prebytkov Nemecka by sa mohol zvrátiť, ak Trump uvalí clá na dovoz z EÚ v snahe podporiť výrobu v USA.



Nemecko, najväčšia európska ekonomika, bolo minulý rok jedinou krajinou skupiny G7, ktorá zaznamenala pokles hospodárstva už dva roky po sebe. Obchodný konflikt s USA, hlavným obchodným partnerom Berlína, by výrazne zasiahol nemeckú produkciu.



Nemecký export do USA na čele s automobilmi a farmaceutickým tovarom vzrástol v roku 2024 medziročne o 2,2 % na rekordných 161,3 miliardy eur, čím sa upevnila pozícia USA ako najväčšieho nákupcu tovaru Made in Germany.



Dovoz z USA vlani klesol o 3,4 % na 91,4 miliardy eur.



Görg poznamenal, že obchodný deficit USA odráža nedostatočnú medzinárodnú konkurencieschopnosť amerického tovaru, ktorú nevyriešia clá.



"Naopak, predpokladám, že to bude mať negatívny vplyv na exportnú výkonnosť USA," povedal.



Úplne iná situácia je v obchode so službami, kde majú USA silný prebytok exportu, a to do Nemecka aj celej EÚ.



"Pán Trump by to mal zahrnúť do svojich výpočtov," dodal Görg.