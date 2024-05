Obchodný prebytok Nemecka sa v marci zvýšil

Wiesbaden 7. mája (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa v marci 2024 zvýšil, keďže export vzrástol viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo import sa spomalil. Oznámil to v utorok spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe údajov portálu RTTNews.



Obchodný prebytok najväčšej európskej ekonomiky sa v marci 2024 zvýšil na 22,3 miliardy eur z 21,4 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci. Mierne však zaostal za odhadmi analytikov, ktorí očakávali, že stúpne na 22,4 miliardy eur.



Export pritom v marci medzimesačne vzrástol o 0,9 % na 134,1 miliardy eur po poklese o 1,6 % vo februári. Ekonómovia pritom predpovedali nárast exportu o 0,4 %.



Štatistiky ukázali, že export do Európskej únie (EÚ) v marci medzimesačne stúpol o 0,5 % a do tzv. tretích krajín o 1,3 %, pričom vývoz do USA sa zvýšil o 3,6 % a do Číny o 3,7 %. Export do Ruska naopak klesol o 14,8 % a do Spojeného kráľovstva o 3,8 %.



Zároveň import medzimesačne vzrástol o 0,3 % na sedemmesačné maximum 111,8 miliardy eur. Tempo jeho rastu sa pritom prudko spomalilo z 3 % v predchádzajúcom mesiaci. Napriek tomu bol výsledok lepší ako očakávaný pokles o 1 %.



Dovoz z EÚ sa v marci zvýšil o 1,5 %, ale z krajín mimo EÚ klesol o 1,1 %, najmä zo Spojeného kráľovstva (-10 %) a z Ruska (-16,3 %). Naopak, dovoz z Číny stúpol o 14,3 % a z USA o 2,7 %.



V medziročnom porovnaní export z Nemecka v marci 2024 klesol o 8,3 % a import o 9,6 %.