Obchodný prebytok Nemecka v januári vzrástol viac, ako sa čakalo

Wiesbaden 6. marca (TASR) - Prebytok obchodnej bilancie Nemecka sa v januári 2024 prekvapujúco zvýšil, keďže export vzrástol viac ako import. To naznačuje, že zahraničný obchod v prvom mesiaci roka podporil najväčšiu európsku ekonomiku. Ukázali to v stredu údaje spolkového štatistického úradu Destatis. TASR o tom informuje na základe správ DPA a RTTNews.



Obchodný prebytok Nemecka sa v januári 2024 zvýšil na 27,5 miliardy eur zo smerom nahor revidovaných 23,3 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci. Prekonal tak prognózy ekonómov, ktorí očakávali, že klesne na 21,5 miliardy eur.



Štatistiky ukázali, že vývoz z Nemecka v januári 2024 stúpol o 6,3 % na jedenásťmesačné maximum 135,6 miliardy eur, zatiaľ čo ekonómovia očakávali, že sa zvýši o 1,5 % po poklese o 4,5 % v predchádzajúcom mesiaci.



Vývoz do Európskej únie (EÚ) pritom vzrástol o 8,9 % na 75,8 miliardy eur, zatiaľ čo vývoz do tretích krajín stúpol o 3,1 %, z toho vývoz do Číny sa zvýšil o 7,8 %, ale klesol do USA (-1,7 %) a Británie (-8,1 %).



Dovoz v prvom mesiaci roka vzrástol o 3,6 % na trojmesačné maximum 131 miliárd eur a prekonal tiež prognózy rastu na úrovni 1,8 % po poklese importu o 6,7 % v decembri. Dovoz z EÚ sa v januári zvýšil o 10,8 % na 61,2 miliardy eur, zatiaľ čo dovoz z krajín mimo EÚ klesol o 4,5 %, najmä z Číny (-11,1 %) a USA (-5,2 %). Dovoz z Veľkej Británie však vyskočil o 18,4 %.



V medziročnom porovnaní vzrástol nemecký export v januári o 1,5 % (po znížení o 9,1 % v decembri), zatiaľ čo medziročný pokles importu sa spomalil na 7,5 % z decembrových 15,2 %.