Obchodný prebytok Nemecka v máji vzrástol na 24,9 miliardy eur

Wiesbaden 8. júla (TASR) - Nemecký export v máji výrazne klesol. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom hodnota vyvezeného tovaru klesla o 3,6 % na 131,6 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá v pondelok zverejnila najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.



V máji sa oslabil aj dovoz, ktorého hodnota oproti aprílu klesla o 6,6 % na 106,7 miliardy eur. Prebytok zahraničného obchodu tak dosiahol 24,9 miliardy eur po 22,2 miliardy eur v apríli.



Nemecký vývoz do Európskej únie (EÚ) v máji klesol o 2,7 % na 50,2 miliardy eur. Znížil sa aj vývoz do krajín mimo Únie, a to najmä do Číny (-10,2 %), Spojeného kráľovstva (-11,7 %) a Ruska (-19,3 %). Za päť mesiacov do konca mája hodnota vývozu v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 klesla o 0,5 % na 670,8 miliardy eur.



Nemecký dovoz z EÚ sa v máji znížil o 8,9 % na 55,7 miliardy eur. Dovoz z tretích krajín klesol o 4 % na 51 miliárd eur. Za január až máj 2024 celková hodnota dovozu medziročne klesla o 5,6 % na 554,3 miliardy eur.