Obchodný prebytok Nemecka za celý minulý rok aj v decembri klesol

Wiesbaden 9. februára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nemecka v minulom roku klesol, keďže globálna kríza v dodávateľských reťazcoch brzdila export, a to aj v kľúčovom automobilovom sektore. TASR o tom informuje na základe údajov spolkového štatistického úradu Destatis.



Konkrétne, prebytok zahranično-obchodnej bilancie najväčšej európskej ekonomiky sa minulý rok znížil na 173,3 miliardy eur zo 180,4 miliardy eur v roku 2020.



Bol to piaty po sebe nasledujúci ročný pokles obchodného prebytku Nemecka, keďže vývoz vlani vzrástol o 14 % na 1,376 bilióna eur, zatiaľ čo dovoz sa zvýšil o 17,1 % na 1,202 bilióna eur.



Destatis tiež uviedol, že v decembri 2021 klesol obchodný prebytok Nemecka na 7 miliárd eur z 15,1 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Dovoz pritom medziročne vyskočil o 27,8 % na 110 miliárd eur, čo bolo spôsobené najmä nákupmi z Číny (42,3 %) a USA (13,6 %). Vývoz vzrástol tiež, ale menej, a to o 14 % na 117 miliárd eur, pričom export do USA stúpol o 16,7 %, ale do Číny klesol o 8,9 %.