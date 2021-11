Obchodný prebytok Nórska dosiahol rekord, predaj plynu prudko stúpa

Oslo 15. novembra (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Nórska vzrástol v októbri na rekordnú úroveň, keďže tržby z jeho ložísk ropy a plynu prudko vzrástli po ich zdražení, zvlášť zemného plynu. Ukázali to v pondelok údaje národného štatistického úradu.



Konkrétne, októbrový prebytok Nórska dosiahol 84,5 miliardy nórskych korún (8,49 miliardy eur). To predstavuje nárast o 60,7 % v porovnaní so septembrom, čo bol predchádzajúci mesačný rekord.



Nórsko s dennou produkciou približne 4 milióny barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu, takmer rovnomerne rozdelenou medzi ropu a zemný plyn, ťaží z prudkého nárastu globálnych cien energií. Štatistické údaje odhalili, že až 67 % celkového exportu krajiny pochádzalo minulý mesiac z tohto sektora.



Najväčšia nórska spoločnosť Equinor, štátom kontrolovaný producent ropy a zemného plynu, minulý mesiac vykázala svoj najsilnejší kvartálny výsledok za deväť rokov, keď dosiahla prevádzkový zisk 9,8 miliardy USD (8,56 miliardy eur) za obdobie júl - september.



Zatiaľ čo ropa bývala tradične najväčším zdrojom príjmu Nórska, prudký nárast cien plynu v ostatných mesiacoch to zmenil.



Hodnota exportu plynu dosiahla v októbri 72 miliárd NOK, čo bol päťnásobný nárast oproti minulému roku. Export ropy sa zvýšil medziročne o 71,8 % na 32,7 miliardy NOK.



Nórsko sa v minulom roku svojimi dodávkami podieľalo 22 % na spotrebe zemného plynu v Európskej únii, to bol podľa údajov nórskej vlády druhý najväčší podiel na európskom trhu po 34-percentnom podiele Ruska.



(1 EUR = 9,9508 NOK, 1 EUR = 1,1448 USD)