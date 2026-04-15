Obchodný prebytok Nórska v marci stúpol najvyššie za viac ako tri roky
Vývoz krajiny sa posilnil viac ako dovoz.
Autor TASR
Oslo 15. apríla (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Nórska sa v marci zvýšil na 97,5 miliardy nórskych korún (8,78 miliardy eur) z úrovne 58,9 miliardy NOK, na ktorej bol v rovnakom mesiaci minulého roka. Išlo o najväčší nórsky obchodný prebytok od januára 2023, keďže vývoz krajiny sa posilnil viac ako dovoz. Ukázali to údaje, ktoré v stredu zverejnil nórsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Nórsky export v marci medziročne vzrástol o 28,5 % na 199,9 miliardy NOK, najmä vďaka rastu vývozu minerálnych palív, mazív a súvisiacich materiálov o 33,7 %. Vzrástol aj vývoz strojov a dopravných prostriedkov (54,4 %) či potravín a živých zvierat (3,1 %).
Nórsky import stúpol o 16 % na 102,5 miliardy NOK. Išlo predovšetkým o výsledok väčšieho dovozu strojov a dopravných prostriedkov (14,7 %), priemyselných výrobkov (5,8 %) a chemikálií a súvisiacich výrobkov (12,8 %).
Obchodný prebytok krajiny za prvý kvartál však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka klesol o 5,6 % na 218,2 miliardy NOK. Vývoz sa totiž počas januára až marca medziročne znížil o 2,6 % a dovoz sa oslabil len o 0,1 %.
(1 EUR = 11,101 NOK)
