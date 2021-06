Obchodný prebytok Ruska sa zvýšil

Moskva 11. júna (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Ruska sa v apríli 2021 zvýšil, keďže hodnota jeho vývozu prevýšila hodnotu dovozu.



Podľa najnovších údajov z Moskvy kladné saldo ruského zahraničného obchodu v apríli 2021 vzrástlo na 10,59 miliardy USD (8,73 miliardy eur) zo 7,39 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka.



Štatistiky ukázali tiež, že ruský export v apríli medziročne vyskočil až o 47,6 % na 36,86 miliardy USD. Dosiahol tak najvyššiu hodnotu od decembra 2019, pričom ho podporil ako vývoz do krajín mimo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) o 45,9 %, tak vývoz do krajín SNŠ, teda krajín bývalého Sovietskeho zväzu, o 58,1 %.



Aj dovoz do Ruska v apríli strmo vzrástol, o 49,4 % na 26,27 miliardy USD, čo bola najväčšia hodnota od októbra 2014. Z toho export z krajín mimo SNŠ stúpol o 50,3 % a krajín SNŠ o 42 %.



(1 EUR = 1,2125 USD)