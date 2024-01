Obchodný prebytok Ruska v novembri klesol

Moskva 18. januára (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Ruska v novembri 2023 aj za prvých 11 mesiacov minulého roka klesol, keďže export sa znížil viac ako import. Prispeli k tomu západné sankcie aj pokles cien kľúčových komodít. Ukázali to vo štvrtok údaje colného úradu v Moskve. TASR o tom informuje na základe správy portálu marketwatch.



Podľa týchto údajov sa obchodný prebytok Ruska v novembri 2023 znížil na 8,7 miliardy USD (7,99 miliardy eur) z 18,8 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2022. Dosiahol pritom najnižšiu hodnotu od júla.



Export sa pritom v novembri prepadol o 26 % na 33,4 miliardy USD zo 45,1 miliardy USD v novembri 2022 pod tlakom západných sankcií a po znížení cien kľúčových komodít.



Z hľadiska destinácií export v decembri prudko klesol do Európy, ale stúpol do stredoázijských krajín, Afganistanu a Mongolska, keďže Rusko hľadalo nové trhy po tom, čo stratilo svojho hlavného obchodného partnera v dôsledku vojny na Ukrajine.



Aj dovoz sa v novembri 2023 znížil, ale menej ako vývoz, a to o 6,1 % na 24,7 miliardy USD z 26,3 miliardy USD rok predtým.



Za 11 mesiacov do konca novembra 2023 sa prebytok ruského zahraničného obchodu znížil na 126,9 miliardy USD z 310,1 miliardy USD v roku 2022. Hodnota ruského exportu pritom klesla na 385,9 miliardy USD z predvlaňajších 538,1 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz vzrástol na 259 miliárd USD z 228 miliárd USD za prvých 11 mesiacov 2022.



Vývoz do európskych krajín v období január - november 2023 klesol na 78,4 miliardy USD z 248,3 miliardy USD v predchádzajúcom roku, zatiaľ čo dovoz klesol na 71,7 miliardy USD z 80,7 miliardy USD.



Naproti tomu vývoz do ázijských krajín v sledovanom období vzrástol na 276,1 miliardy USD z 257,1 miliardy USD a dovoz sa zvýšil na 169,9 miliardy USD zo 128,7 miliardy USD. Stúpol aj vývoz do Afriky na 19,8 miliardy USD z 12,9 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz z afrického kontinentu sa zvýšil len na 3 miliardy USD z 2,8 miliardy USD. Ruský vývoz do Ameriky za prvých 11 mesiacov 2023 klesol na 11,4 miliardy USD z 18,8 miliardy USD a dovoz sa znížil na 13,7 miliardy USD z 15,2 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0877 USD)