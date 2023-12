Obchodný prebytok Ruska v októbri klesol

Moskva 12. decembra (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Ruska sa aj v októbri 2023 znížil, keďže export klesol viac ako import v dôsledku negatívneho vplyvu západných sankcií a spomalenia globálneho hospodárstva. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.



Podľa najnovších údajov sa obchodný prebytok Ruska v októbri 2023 znížil na 9,43 miliardy USD (8,77 miliardy eur) z 18,92 miliardy USD v rovnakom mesiaci predchádzajúceho roka 2022.



Vývoz sa pritom v októbri prepadol medziročne o 25,3 % na 32,96 miliardy USD zo 44,10 miliardy USD v októbri 2022. To bola zároveň jeho najnižšia hodnota od júla a prispeli k tomu sankcie Západu aj zníženie cien kľúčových komodít, ako sú ropa a plyn.



Aj hodnota dovozu do Ruska v októbri klesla, a to o 6,5 % na 23,53 miliardy USD z vlaňajších 25,18 miliardy USD.



(1 EUR = 1,0757 USD)