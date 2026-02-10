< sekcia Ekonomika
Obchodný prebytok Ruska vlani klesol o takmer desatinu
Autor TASR
Moskva 10. februára (TASR) - Prebytok zahraničného obchodu Ruska v minulom roku klesol o takmer desatinu. Klesol dovoz aj vývoz, pričom tempo poklesu vývozu bolo omnoho výraznejšie. Informoval o tom ruský colný úrad, ktorého údaje zverejnila agentúra TASS.
Podľa úradu dosiahol obchodný prebytok Ruska v minulom roku v prepočte 139,3 miliardy USD (117,12 miliardy eur). Oproti roku 2024 tak klesol o 8,2 %. Export tovarov z Ruska sa vlani znížil o 3,7 % na 418,3 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz klesol o 1,4 % na 279 miliárd USD.
Výrazne klesol export do štátov Európskej únie, konkrétne o 16,5 %. Znížil sa aj dovoz z EÚ, a to o 1,1 %. Klesol aj obchod s ázijskými krajinami, avšak v menšom rozsahu. Vývoz do Ázie sa znížil o 1 % a dovoz o 2,7 %. V prípade afrických krajín export z Ruska klesol v minulom roku o 6,5 %, naopak, dovoz sa zvýšil, a to až o 26,1 %.
Na rozdiel od uvedených oblastí vzrástol vývoz z Ruska do Severnej a Južnej Ameriky. Týmto smerom sa ruský export zvýšil v roku 2025 o 1,4 %, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast o 10,3 %.
Čo sa týka samotných produktov, najväčší podiel na štruktúre ruského exportu mali nerastné suroviny a produkty z nich. Ich export však vlani klesol oproti roku 2024 o 14,8 %. Nasledovali kovy a produkty z nich, pričom v tejto kategórii sa ruský export zvýšil o 17,4 %. Na 3. mieste v rámci exportu sa umiestnili poľnohospodárske produkty, ktorých vývoz sa však oproti roku 2024 znížil o 4,1 %.
Čo sa týka dovozu, najväčší podiel na ňom mali stroje, zariadenia a dopravné prostriedky, dovoz však klesol, a to o 7,7 %. Nasledovali chemické produkty, ktorých dovoz sa zvýšil o 3,8 %, a agrokomodity, ktoré zaznamenali rast o 15 %.
(1 EUR = 1,1894 USD)
