Obchodný prebytok Švajčiarska aj export v decembri klesli

Zürich 28. januára (TASR) - Prebytok zahranično-obchodnej bilancie Švajčiarska sa v decembri oproti novembru 2020 mierne znížil, pričom export aj import klesli počas pandémie nového koronavírusu. Ukázali to vo štvrtok údaje federálneho colného úradu.



Podľa najnovších štatistík sa obchodný prebytok Švajčiarska vlani v decembri znížil na 3,05 miliardy frankov (2,83 miliardy eur) z 3,08 miliardy CHF v novembri.



Export pritom klesol medzimesačne o 6,1 % na 17,63 miliardy CHF, a to najmä v dôsledku nižšieho vývozu chemických a farmaceutických výrobkov, strojov a prístrojov a elektroniky. Spomedzi hlavných obchodných partnerov sa znížil vývoz do Číny, Singapuru, USA, Európskej únie (EÚ) a Británie.



A zároveň, import do Švajčiarska v decembri klesol o 7,1 % a 14,59 miliardy CHF, pričom sa doviezlo menej chemických a farmaceutických produktov, strojov a prístrojov, elektroniky a vozidiel. Colný úrad zaznamenal poklesol dovozu z EÚ, Británie, Číny, Japonska a USA.



Za celý rok 2020 sa prebytok obchodnej bilancie Švajčiarska zvýšil na 43 miliárd CHF z 37,2 miliardy CHF v roku 2019.



(1 EUR = 1,0759 CHF)