Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v auguste rekord

Zürich 21. septembra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska sa v auguste vyšplhal na nové rekordné maximum, keďže export sa vďaka zlepšovaniu globálneho dopytu zvýšil viac ako import. Ukázali to v utorok údaje švajčiarskej colnej správy.



Konkrétne, prebytok zahranično-obchodnej bilancie Švajčiarska sa v auguste 2021 zvýšil na 4,5 miliardy frankov (4,13 miliardy eur) zo 4,4 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci, čo je nový rekord.



Export pritom medzimesačne vzrástol o 2,1 % na historické maximum 20,9 miliardy CHF, zatiaľ čo import sa zvýšil o 1,2 % na 16,4 miliardy CHF.



Spomedzi kľúčových obchodných partnerov sa v auguste zvýšil vývoz do Británie (1,3 %), USA (51,2 %) a Japonska (37,2 %), ale klesol do Európskej únie (EÚ) o 1,3 % a Číny (-7,8 %).



Dovoz stúpol v prípade Británie (2,5 %) a Číny (3 %) a znížil sa z Japonska (-1,7 %), USA (-6 %) a EÚ (-3,1 %).



Export švajčiarskych hodiniek v sledovanom období medziročne klesol o 0,4 %. Celkovo sa export klenotníkov a hodinárov v auguste znížil a dovoz energetických výrobkov a textilu, odevov a obuvi stúpol.



(1 EUR = 1,0883 CHF)