Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol rekord, vývoz hodiniek klesol

Bern 19. novembra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska sa minulý mesiac zvýšil o takmer dve miliardy švajčiarskych frankov (CHF) na rekordných takmer 6 miliárd CHF. Prispel k tomu najmä prudko rastúci export. Rástol aj dovoz, tempo jeho rastu však bolo podstatne slabšie. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré sa odvolali na údaje švajčiarskej colnej správy. Svoje údaje zverejnila aj Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek, podľa ktorej export hodiniek v októbri klesol o vyše 2 %.



Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v októbri 5,97 miliardy CHF (6,38 miliardy eur), čo predstavuje nový rekord. Mesiac predtým zaznamenal prebytok 4,03 miliardy CHF.



Export sa oproti septembru zvýšil o 10,2 %, zatiaľ čo dovoz rástol iba o 1,8 %. Pod výrazný rast vývozu sa podpísal najmä vysoký dopyt po švajčiarskych chemických produktoch a farmaceutikách. Export v tomto segmente vzrástol o 21,5 %. Ešte výraznejšie sa zvýšil vývoz šperkov, konkrétne o 28,5 %.



Naopak, export švajčiarskych hodiniek zaznamenal v októbri pokles, a to o 2,2 % na 2,34 miliardy CHF. Za desať mesiacov roka predstavovala hodnota exportu hodiniek 21,5 miliardy CHF, čo medziročne znamená pokles o 2,6 %.



Vývoz hodiniek najviac ovplyvnil slabší dopyt v pevninskej Číne a export na tento trh klesol o 39 %. Znížil sa aj export do Hongkongu, a to o 15 %. Rozsah poklesu zmiernili USA, ktoré sú pre švajčiarskych výrobcov hodiniek najväčším trhom. Export na tento trh vzrástol o vyše 11 %.



(1 EUR = 0,9364 CHF)