Obchodný prebytok Švajčiarska klesol na najnižšiu úroveň za 4 mesiace

Zürich 27. mája (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v apríli klesol na najnižšiu úroveň za štyri mesiace. Dôvodom bolo zvýšenie importu, zatiaľ čo export nerástol. Informoval o tom vo štvrtok švajčiarsky colný úrad.



Konkrétne sa obchodný prebytok alpskej republiky v apríli 2021 znížil na 3,29 miliardy švajčiarskych frankov (3 miliardy eur) z 3,88 miliardy CHF v marci. Dosiahol tak najmenšiu hodnotu od vlaňajšieho decembra v dôsledku krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu.



Štatistiky tiež ukázali, že hodnota exportu zostala v apríli na marcovej úrovni 20 miliárd CHF, pričom vývoz strojov, elektroniky, hodiniek, prístrojov a kovov sa zvýšil, kým export chemických farmaceutických výrobkov klesol.



Spomedzi kľúčových obchodných partnerov Švajčiarska v apríli vzrástol export do Japonska, Hongkongu, Singapuru, Británie a Európskej únie (EÚ), ale do USA a Číny klesol.



Import do Švajčiarska sa v apríli zvýšil o 3,5 % na 16,75 miliardy CHF. Z toho dovoz z USA, Hongkongu, Británie a EÚ vzrástol, zatiaľ čo z Číny a Japonska klesol.



Za prvé štyri mesiace roka prebytok obchodnej bilancie Švajčiarska stúpol na 14,10 miliardy CHF z 11,91 miliardy CHF v rovnakom období roku 2020.