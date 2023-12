Obchodný prebytok Švajčiarska klesol na ročné minimum

Bern 19. decembra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska minulý mesiac klesol, pričom sa dostal na najnižšiu úroveň za posledný rok. Dôvodom je pokles vývozu, zatiaľ čo dovoz vzrástol. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics.



Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v novembri 2 miliardy švajčiarskych frankov (2,11 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 1,4 miliardy CHF. Okrem výrazného medzimesačného poklesu to zároveň predstavuje najnižší obchodný prebytok od novembra minulého roka.



Hodnota exportu dosiahla v novembri 21,2 miliardy CHF, čo predstavuje pokles o 0,5 %. Naopak, dovoz sa zvýšil o 7,2 % na 19,2 miliardy CHF.



Čo sa týka jednotlivých krajín, najvýraznejšie klesol švajčiarsky vývoz do Írska (-26,8 %), na Taiwan (-23,7 %) a do Singapuru (-16,8 %), naopak, výrazne sa zvýšil do Rakúska (39 %), Slovinska (28,9 %) a do Španielska (28,8 %). Dovoz Švajčiarsko zvýšilo najmä zo Slovinska, a to až o 91 %. Výrazne vzrástol aj z Japonska (30,9 %) a Ruska, a to o 21,2 %.



(1 EUR = 0,948 CHF)