Obchodný prebytok Švajčiarska klesol
Autor TASR
Bern 18. septembra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska vykázal v auguste pokles, keď export klesol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast. V rámci exportu výrazne klesol najmä vývoz hodiniek a šperkov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje švajčiarskej colnej správy.
Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska dosiahol v auguste 3,9 miliardy švajčiarskych frankov (4,19 miliardy eur). V predchádzajúcom mesiaci predstavoval 4,2 miliardy CHF. Export klesol medzimesačne o 1 %, naopak, dovoz sa o 0,4 % zvýšil.
V rámci exportu zaznamenal výrazný pokles najmä vývoz hodiniek a šperkov. V prípade týchto položiek export klesol oproti júlu o 7,5 %.
Čo sa týka samotných hodiniek, pokles dosiahol 8,6 %. Ešte prudší pokles vykázal export v tomto segmente v medziročnom porovnaní, a to o 16,5 %, uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. Čo sa týka jednotlivých kategórií hodiniek, najprudší pokles vývozu zaznamenali hodinky vyrábané z drahých kovov. Ich export klesol o 17,3 %.
(1 EUR = 0,9317 CHF)
