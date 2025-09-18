Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 18. september 2025Meniny má Eugénia
< sekcia Ekonomika

Obchodný prebytok Švajčiarska klesol

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska dosiahol v auguste 3,9 miliardy švajčiarskych frankov (4,19 miliardy eur).

Autor TASR
Bern 18. septembra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska vykázal v auguste pokles, keď export klesol, zatiaľ čo dovoz zaznamenal rast. V rámci exportu výrazne klesol najmä vývoz hodiniek a šperkov. Informoval o tom portál RTTNews, ktorý zverejnil najnovšie údaje švajčiarskej colnej správy.

Prebytok zahraničného obchodu Švajčiarska dosiahol v auguste 3,9 miliardy švajčiarskych frankov (4,19 miliardy eur). V predchádzajúcom mesiaci predstavoval 4,2 miliardy CHF. Export klesol medzimesačne o 1 %, naopak, dovoz sa o 0,4 % zvýšil.

V rámci exportu zaznamenal výrazný pokles najmä vývoz hodiniek a šperkov. V prípade týchto položiek export klesol oproti júlu o 7,5 %.

Čo sa týka samotných hodiniek, pokles dosiahol 8,6 %. Ešte prudší pokles vykázal export v tomto segmente v medziročnom porovnaní, a to o 16,5 %, uviedla Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. Čo sa týka jednotlivých kategórií hodiniek, najprudší pokles vývozu zaznamenali hodinky vyrábané z drahých kovov. Ich export klesol o 17,3 %.

(1 EUR = 0,9317 CHF)
.

Neprehliadnite

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford

VIDEO: R. Raši udelil trom osobnostiam štátnu cenu J. M. Hurbana

VIDEO: P. Pellegrini vyzdvihol potrebu zomknúť sa napriek rozdelenosti