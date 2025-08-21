< sekcia Ekonomika
Obchodný prebytok Švajčiarska sa v júli mierne zvýšil
Vývoz sa v júli znížil medzimesačne o 2,7 % na 22,23 miliardy CHF, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,2 % na 17,89 miliardy švajčiarskych CHF.
Autor TASR
Zürich 21. augusta (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska sa v júli 2025 mierne zvýšil a dosiahol najväčšiu hodnotu za tri mesiace, keďže export klesol menej ako import. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Podľa oficiálnych údajov sa kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska v júli 2025 zvýšilo na 4,3 miliardy švajčiarskych frankov (4,57 miliardy eur) zo 4,2 miliardy CHF v predchádzajúcom mesiaci. To bol najväčší obchodný prebytok od apríla.
Vývoz sa v júli znížil medzimesačne o 2,7 % na 22,23 miliardy CHF, zatiaľ čo dovoz klesol o 4,2 % na 17,89 miliardy švajčiarskych CHF.
Export do Spojených štátov v júli vzrástol o 1,1 %, čo predstavuje prudké spomalenie oproti revidovanému nárastu o 25,2 % v júni. Toto spomalenie odráža obdobie pred rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa zvýšiť clá na dovoz zo Švajčiarska na 39 % z 10 % začiatkom augusta po tom, čo obchodné rokovania nepriniesli priaznivý výsledok. Ide o jednu z najvyšších nových colných sadzieb v USA.
Zároveň export zo Švajčiarska do Európy sa v júli znížil o 4,5 % a do Ázie o 1,3 %. Medzitým klesol v júli dovoz zo Severnej Ameriky o 7 % a z Európy o 5,8 %, ale dovoz z Ázie vzrástol o 5,2 %.
(1 EUR = 0,9403 CHF)
