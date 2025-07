Obchodný prebytok Švajčiarska v 2. štvrťroku vzrástol

Zürich 17. júla (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v 2. štvrťroku vzrástol, keďže import klesol viac ako export. Ukázali to vo štvrtok údaje švajčiarskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa týchto údajov sa obchodný prebytok Švajčiarska za tri mesiace do konca júna 2025 zvýšil na 13,4 miliardy švajčiarskych frankov (14,37 miliardy eur) z 13 miliárd CHF v 1. štvrťroku. Bol tiež väčší ako prebytok 9,5 miliardy CHF v 2. štvrťroku minulého roka.



V nominálnom vyjadrení vývoz v 2. kvartáli klesol o 5,3 % po náraste o 3,9 % v období január-marec. Aj dovoz sa však znížil, a viac, o 7,1 %, čo ostro kontrastovalo s jeho nárastom o 7,6 % v 1. štvrťroku.



V samotnom júni sa obchodný prebytok Švajčiarska takmer zdvojnásobil, keďže stúpol na 4,3 miliardy CHF z 2,2 miliardy CHF v máji. Vývoz pritom medzimesačne vzrástol o 8,6 %, zatiaľ čo dovoz klesol o 7,1 %.



Export zo Švajčiarska do USA v júni vyskočil o 26,9 % po strmom májovom poklese o 43,8 % v reakcii na colné plány prezidenta Donalda Trumpa.



(1 EUR = 0,9326 CHF)