< sekcia Ekonomika
Obchodný prebytok Švajčiarska v 3. kvartáli aj v septembri klesol
V reálnom vyjadrení export klesol o 0,2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 1,8 %.
Autor TASR
Zürich 21. októbra (TASR) - Obchodný prebytok Švajčiarska v 3. štvrťroku 2025 klesol, keďže vývoz sa znížil viac ako dovoz. Ukázali to v utorok údaje švajčiarskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.
Podľa najnovších údajov sa prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska za tri mesiace do konca septembra 2025 znížil na 10,2 miliardy švajčiarskych frankov (11,04 miliardy eur) z 12,6 miliardy CHF v 2. štvrťroku. Bol tiež menší než prebytok 12,1 miliardy CHF v 3. štvrťroku minulého roka.
Export v nominálnom vyjadrení v období júl – september klesol o 3,9 %, čo bolo miernejšie zníženie než 5,2 % v predchádzajúcom kvartáli. Aj dovoz klesol pomalším tempom, o 0,6 % po znížení o 6,5 % v období apríl – jún.
V reálnom vyjadrení export klesol o 0,2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 1,8 %.
V samotnom septembri sa obchodný prebytok Švajčiarska znížil na 2,8 miliardy CHF z 3,8 miliardy CHF v auguste. Reálny export vzrástol medzimesačne o 2,7 % a import sa zvýšil o 1,9 %.
Separátna správa Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu ukázala, že export hodiniek v septembri medziročne klesol o 3,1 %.
(1 EUR = 0,9239 CHF)
Podľa najnovších údajov sa prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska za tri mesiace do konca septembra 2025 znížil na 10,2 miliardy švajčiarskych frankov (11,04 miliardy eur) z 12,6 miliardy CHF v 2. štvrťroku. Bol tiež menší než prebytok 12,1 miliardy CHF v 3. štvrťroku minulého roka.
Export v nominálnom vyjadrení v období júl – september klesol o 3,9 %, čo bolo miernejšie zníženie než 5,2 % v predchádzajúcom kvartáli. Aj dovoz klesol pomalším tempom, o 0,6 % po znížení o 6,5 % v období apríl – jún.
V reálnom vyjadrení export klesol o 0,2 %, zatiaľ čo import vzrástol o 1,8 %.
V samotnom septembri sa obchodný prebytok Švajčiarska znížil na 2,8 miliardy CHF z 3,8 miliardy CHF v auguste. Reálny export vzrástol medzimesačne o 2,7 % a import sa zvýšil o 1,9 %.
Separátna správa Federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu ukázala, že export hodiniek v septembri medziročne klesol o 3,1 %.
(1 EUR = 0,9239 CHF)