Obchodný prebytok Švajčiarska v 3. štvrťroku prudko vzrástol

Zürich 19. októbra (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v 3. štvrťroku prudko vzrástol, keďže export ožil a zvýšil sa, zatiaľ čo import klesol. Ukázali to vo štvrtok údaje švajčiarskeho colného úradu. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Podľa najnovších štatistík sa obchodný prebytok Švajčiarska za tri mesiace do konca septembra 2023 zvýšil na 10,54 miliardy švajčiarskych frankov (11,10 miliardy eur) z 9,49 miliardy CHF v predchádzajúcich troch mesiacoch a 8,26 miliardy CHF pred rokom, v 3. kvartáli 2022.



Vývoz v reálnych číslach vzrástol o 0,8 % po poklese o 1,6 % v predchádzajúcom 2. štvrťroku. Pokles dovozu sa zároveň zmiernil na 0,6 % z 3,2 %.



V samotnom septembri 2023 sa obchodný prebytok Švajčiarska zvýšil na 5,03 miliardy CHF z 3,13 miliardy CHF v auguste. To bol najväčší prebytok obchodnej bilancie od februára 2022. Prispel k tomu export, ktorý stúpol o 8,9 % (o 7,7 % v auguste), zatiaľ čo import sa zvýšil len o 0,3 % (o 4,3 % pred mesiacom).



Separátna správa federácie švajčiarskeho hodinárskeho priemyslu ukázala, že export hodiniek v septembri vzrástol medziročne o 3,8 % na 2,3 miliardy CHF.



(1 EUR = 0,9492 CHF)