Obchodný prebytok Švajčiarska v auguste výrazne vzrástol

Bern 19. septembra (TASR) - Švajčiarsko vykázalo za minulý mesiac zvýšenie obchodného prebytku nad 3 miliardy švajčiarskych frankov (CHF), pod čo sa podpísalo takmer dvojnásobne vyššie tempo rastu vývozu než dovozu. Oznámil to v utorok Federálny colný úrad, ktorého údaje zverejnil server tradingeconomics.



Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v auguste 3,2 miliardy CHF (3,35 miliardy eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa zvýšil o 600 miliónov CHF.



Export vzrástol o 6,6 % na 22 miliárd CHF, pričom výrazne sa zvýšil vývoz liekov a chemických výrobkov, vozidiel, ako aj papierenských a grafických produktov. Z jednotlivých regiónov najvýraznejšie rástol vývoz v auguste do ostatných krajín Európy (10,5 %) a v rámci nich do Slovinska a Rakúska. V prvom prípade o 57,7 % a v druhom o 45,8 %.



Zvýšil sa aj dovoz, avšak iba o 3,8 % na 18,8 miliardy CHF. V tomto prípade výraznejší rast zaznamenal dovoz energetických produktov, a to o 13,4 %. Čo sa týka trhov, najvýraznejší dovoz zaznamenalo Švajčiarsko zo Strednej a Južnej Ameriky (11,9 % ) a z Európy, odkiaľ dovoz vzrástol o 8,3 %.



(1 EUR = 0,9564 CHF)