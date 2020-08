Obchodný prebytok Švajčiarska v júli klesol

Bern 20. augusta (TASR) – Švajčiarsko zaznamenalo minulý mesiac mierny pokles obchodného prebytku, júl však priniesol o niečo pozitívnejšie údaje pre vývozcov hodiniek. Tí evidovali zmiernenie pôvodne výrazného poklesu exportu.



Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v júli 2,58 miliardy švajčiarskych frankov (2,39 miliardy eur), zatiaľ čo v júni predstavoval 2,74 miliardy CHF. Uviedla to vo štvrtok švajčiarska colná správa.



Export sa medziročne zvýšil o 2,3 %, čo znamená rast druhý mesiac po sebe, tempo rastu sa však výrazne spomalilo. V júni sa export medziročne zvýšil o 8,1 %.



Podobne sa spomalilo tempo rastu dovozu. Zatiaľ čo v júni vzrástol dovoz o 5,1 %, v júli dosiahol 1,1 %. Zvýšil sa najmä dovoz osobných áut a vzrástol aj dopyt po chemických a farmaceutických produktoch.



Čo sa týka vývozu, zvýšil sa vývoz do Ázie aj do Severnej Ameriky, v obidvoch prípadoch o 5 % a z pohľadu produktov pozitívne údaje oznámila Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. Ostro sledovaný export klesol síce aj v júli, tempo poklesu však bolo viac než polovičné oproti tempu poklesu za mesiac jún.



Podľa federácie hodnota vývozu švajčiarskych hodiniek klesla v júli medziročne o 17 %. Na porovnanie, v júni pokles predstavoval 35,1 %.