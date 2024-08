Obchodný prebytok Švajčiarska v júli klesol, nedarilo sa exportu

Ženeva 20. augusta (TASR) - Švajčiarsko vykázalo v júli opätovne obchodný prebytok, jeho hodnota však klesla. Dôvodom je zrýchlenie poklesu exportu, zatiaľ čo hodnota dovozu sa nemenila. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila nové údaje švajčiarskej colnej správy.



Obchodný prebytok Švajčiarska dosiahol v júli 4,1 miliardy švajčiarskych frankov (4,3 miliardy eur). Oproti júnu to znamená pokles približne o 700 miliónov CHF.



Podpísal sa pod to najmä vývoj exportu. Ten v júli klesol medzimesačne o 1,8 %, zatiaľ čo v júni pokles dosiahol 0,2 %. Na druhej strane, dovoz v júli stagnoval potom, ako v júni zaznamenal rast o 0,8 %.



Klesol najmä vývoz chemických a farmaceutických produktov, konkrétne o 2,8 %. Na druhej strane, exportu pomohli klenotnícke výroby, ktorých vývoz vzrástol o 27,1 %.



Výsledky svojho exportu zverejnila aj Federácia švajčiarskych výrobcov hodiniek. Ako uviedla, hodnota vývozu hodiniek vzrástla v júli medziročne o 1,6 %, pričom výraznou mierou sa pod to podpísali prémiové hodinky vyrobené z drahých kovov.



(1 EUR = 0,9543 CHF)