Obchodný prebytok Švajčiarska v máji klesol

Zürich 21. júna (TASR) - Prebytok zahraničnoobchodnej bilancie Švajčiarska v máji klesol, keďže dovoz vzrástol viac ako vývoz. TASR o tom informuje na základe údajov, ktoré v utorok zverejnil švajčiarsky colný úrad.



Podľa najnovších štatistík sa kladné saldo zahraničného obchodu Švajčiarska v máji 2022 znížilo na 2 miliardy švajčiarskych frankov (1,97 miliardy eur) zo smerom nadol revidovaných 3,6 miliardy CHF v apríli.



Vývoz minulý mesiac vzrástol o 1,2 % na 21,9 miliardy CHF, pričom export do Ázie sa zvýšil o 12,4 %, najmä do Číny (47,4 %), Japonska (3,5 %) a Singapuru (3,6 %). Májový export do Európy, naopak, klesol o 1 %.



Zároveň dovoz do Švajčiarska v máji vzrástol o 10,3 % na 19,8 miliardy CHF.



Colný úrad uviedol tiež, že import z Európy sa zvýšil o 13 %, z toho import z Nemecka stúpol o 8 %, Talianska o 4,3 % a Francúzska o 6,8 %. Vzrástol aj dovoz z Ázie (o 10 %), pritom z Číny sa zvýšil o 3,9 % a z Japonska o 1,6 %.



(1 EUR = 1,0162 CHF)